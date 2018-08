Bývalý hráč se rozpovídal o výplatách. A na Dynamo přišli kontroloři

Státní fiskální služba se začala zajímat o hospodaření fotbalového klubu, když se ukázaly rozpory mezi přiznanými částkami na hráčské výplaty a sumou, jíž se v médiích pochlubil Derlis González.

Paraguajský útočník, který nedávno odešel z Dynama na dvouleté hostování do FC Santos, v Brazílii novinářům řekl, že od Kyjeva dostával měsíčně 110 tisíc dolarů, tedy asi 2,4 milionu korun. Klub přitom daňovému úřadu reportuje podstatně nižší gáže. Ukrajinská média uvádějí, že González měl podle oficiálních podkladů mít příjem jen 18 572 hřiven, tedy přibližně 15 tisíc korun.

„Klub musí do dvou týdnů podat vysvětlení, jinak bude nutné provést mimořádnou kontrolu dokumentů,“ uvedla fiskální správa v tiskovém prohlášení.

Web UA Football dále píše, že Dynamo je prošetřováno také z daňového úniku při nákupu dvou Mercedesů. A připomíná, že problémy s přiznáváním správné výše platů měli Kyjevští už v letech 2013 až 2015.

Od kožichové aféry k finanční kontrole Dynamo Kyjev bylo nejúspěšnějším klubem éry Sovětského svazu: tamní ligu vyhrálo 13krát. Po rozpadu země získalo dalších 15 ukrajinských titulů. Je také dvojnásobným vítězem Poháru vítězů pohárů (1975 a 1986). V kronikách však vedle úspěchů najdeme i průšvihy. Ten největší vypukl v roce 1995, kdy kyjevští funkcionáři nabídli před zápasem s Panathinaikosem Atény španělskému rozhodčímu Nietovi dva kožichy a 30 000 dolarů. Dynamo bylo za úplatkářství vyloučeno z rozehrané Ligy mistrů a dostalo stop i na další dvě sezony. Doživotně byli z fotbalového hnutí vyloučeni dva představitelé Dynama. Jedním z potrestaných byl dnešní prezident klubu Igor Surkis, z čehož vyplývá, že UEFA své tresty časem zmírnila. Samotné Dynamo chybělo v Evropě jen v jedné sezoně a bratři Surkisové se stali výraznými postavami ukrajinského i evropského fotbalu. Starší Grigorij Surkis, v době aféry prezident klubu, se na několik let stal předsedou Ukrajinského fotbalového svazu a dnes je místopředsedou UEFA. Z této pozice přijel vloni do Nymburka a na valné hromadě Fotbalové asociace ČR vyhrožoval českému fotbalu mimořádnými tresty v případě, že nezmění svůj dvoukomorový volební systém.

Klub aktuální situaci nijak nekomentuje a připravuje se na odvetu se Slavií.

Ligový zápas v Mariupolu, který se měl hrát tuto sobotu, si odložil na září, a plně se koncentruje na Ligu mistrů. „Do odvety jim to dává extrémní výhodu,“ myslí se slávistický sportovní ředitel Jan Nezmar.

Bez odpočinku pokračují Ukrajinci na přestupovém trhu. Mezi duely se Slavií angažovali osmnáctiletého útočníka Vladislava Suprjagu. Hráč reprezentační devatenáctky, která letos získala bronz na ME, podepsal pětiletou smlouvu.

Nominaci na úterní odvetu Dynamo zatím nezveřejnilo, ale nový hráč pravděpodobně zatím zůstane stranou. Trenér Chackevič totiž zapracovává nové posily jen pozvolna, sezonu začal bez tří Brazilců, volno měl i chorvatský vicemistr světa Josip Pivarič.

„Je to podobný příběh, jako u nás. Někteří cizinci přišli teprve nedávno a potřebují svůj čas, aby se v týmu adaptovali,“ přirovnává to Nezmar k pozvolnému nasazování Baluty a Olayinky do sestavy Slavie. „Dynamo se svým rozpočtem a s možnostmi stahovat si talentované hráče, má i bez cizinců obrovskou kvalitu. Musíme mít před ním respekt, ať už hrají cizinci nebo v uvozovkách jenom jejich odchovanci.“

Slavia se na cestu do Kyjeva vydala brzy ráno a při večerním tréninku se fotbalisté seznámí se sedmdesátitisícovým Olympijským stadionem. První zápas mezi českým a ukrajinským vicemistrem skončil 1:1, bitva o postup začíná v úterý v 18.30 středoevropského času.