Banální gól, špatná produktivita. Mám rozpačité pocity, řekl Trpišovský

Z remízy 1:1 jsou šťastnější fotbalisté Dynama, byť slávisté vyrovnali až v páté minutě nastavení z penalty. Vzhledem k průběhu a také proto, že odvetu hrají za týden na domácím stadionu.

„Výsledek je určitě příznivější pro soupeře, my teď musíme v odvetě dát gól. Na druhou stranu, to bychom chtěli i za jiného stavu, takže se toho pro nás příliš nemění,“ řekl Trpišovský.

Jste zklamaný?

Musím říct, že z toho utkání mám rozpačité pocity. Jsem rád, že jsem se Dynamu postavili čelem a kdybychom nedostali gól, mohli bychom to hodnotit pozitivně...

Ale?

Zradila nás produktivita. Takové velké zápasy se na tohle hrají. My jsme měli dvě jasné hlavičky a gól jsme nedali, Dynamo mělo dvě šance a z jedné skórovalo.

Vyčítal jste inkasovaný gól víc hráčům nebo rozhodčímu, který krátce před tím nepřerušil hru, přestože byly na hřišti dva míče?

V tu chvíli jsem se na něj zlobil, protože podobná situace nastala chvíli předtím a tehdy hru přerušil. Ale zase to nic nemění na tom, že gól padá jednoznačně na náš vrub. Byla to hrubá chyba. Cítil jsem, že jsme v posledních dvaceti minutách měli vytrvalý tlak, Dynamo toho mělo plné zuby a pak nám dalo gól z autového vhazování...

Co pro vás výsledek 1:1 znamená směrem do odvety?

Když dáme branku, celé se to otočí v náš prospěch. Ale i kdybychom třeba vyhráli jedna nula, určitě bychom tam nejeli bránit. Potvrdili jsme si, že na každého platí aktivita a chceme v tom pokračovat. Protože když jsme byli pasivní, těžko jsme soupeře po hřišti honili.

Nové posily Balutu s Olayinkou jste do hry poslal znovu až jako náhradníky. Kdy budou připravení vám pomoct od začátku?

Rozhodně chceme, aby to bylo co nejdřív. Chceme je zapojovat víc, ale na druhou stranu nám teď pomáhají ve chvílích, kdy máme tlak a jsme silní na balonu. Poslat je do hry od začátku je trochu něco jiného, protože s nimi ještě musíme zapracovat na věcech směrem do defenzivy. Zvlášť v těchto evropských zápasech musíte být co nejvíc kompaktní. Ale směrem dopředu jsme s nimi spokojení.

Jak plánujete obměnit sestavu v pátečním ligovém utkání v Mladé Boleslavi?

Máme vyrovnaný kádr a nějaké změny pravděpodobně uděláme, ale moudřejší budeme ve středu, možná ve čtvrtek. Budeme vycházet z aktuálního stavu hráčů, protože zápas s Kyjevem pro ně byl extrémně náročný. Teď se musíme přeorientovat, protože v pátek nás vlastně čeká další Liga mistrů. Každý zápas je pro nás důležitý úplně stejně.