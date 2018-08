Dynamo Kyjev - Slavia, v útoku začíná Tecl, domácí nasadili Pivariče

Trenér Jindřich Trpišovský udělal v sestavě proti prvnímu utkání s Dynamem jedinou změnu: místo Milana Škody nastupuje Stanislav Tecl. V základní sestavě jsou i Simon Deli s Janem Sýkorou, kteří měli zdravotní problémy.

Za Dynamo Kyjev nastupuje poprvé od mistrovství světa Chorvat Josip Pivarič.

ONLINE: Dynamo Kyjev - Slavia Utkání sledujeme minutu po minutě.

Remízu minulé úterý v Edenu zachránil z pokutového kopu v nastavení Josef Hušbauer. Předtím Slavia ve vyrovnaném utkání neproměnila několik šancí a po chybě v 82. minutě inkasovala branku od Benjamina Verbiče.

„Dynamo bude hrát jinak než u nás. Doma jsou silní, porazili Šachtar, dlouho nedostali branku. Chceme být dostatečně aktivní, pro nás by to byla smrt, kdybychom je pustili hodně na balon,“ přemítal kouč Trpišovský.

Slavia musí v odvetě skórovat, bezgólová remíza totiž nahrává soupeři. Za stavu 1:1 by se prodlužovalo, remíza 2:2, 3:3 atd. by díky pravidlu o gólech vstřelených na hřišti soupeře poslala do dalších bojů český tým.

Vítěz duelu se o Ligu mistrů utká v dvojzápase s Ajaxem Amsterdam, nebo Standardem Lutych. První utkání skončilo v Nizozemsku 2:2, odveta se hraje v úterý od 20.30.