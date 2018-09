Odvolávat kouče Jílka by bylo absurdní, říká šéf olomouckého klubu

„Kluci si během reprezentační přestávky odpočinou, trenér je dá dohromady a věřím tomu, že se situace zlepší,“ vysvětlil.

Na prahu sezony si přálo vedení klubu usilovat o první šestku, po sedmi kolech jí však Sigma téměř nemůže být dál, je předposlední. Bezprostředně po poslední porážce s Bohemians odpovídal trenér Václav Jílek, zda pociťuje rostoucí tlak na svou osobu:

„Tlak si dělám na sebe sám. Práce, kterou věnujeme přípravě, je obrovská a zatím se nám to moc nevrací. Jestli vedení uzná v následujících dnech za opodstatněné, že mužstvo potřebuje impuls, tak je to jejich rozhodnutí a dá se respektovat.“

Nic takového se však nechystá. Tedy alespoň zatím. „Žádné představenstvo jsem nesvolával a přiznám se, že jsem ho ani svolat neplánoval. Ještě před dvěma týdny jsme trenéra Jílka plácali po zádech, že je nejlepší na světě, a bylo by absurdní, abychom ho najednou odvolávali,“ prohlásil Konečný.

Zároveň vzpomněl situaci z doby před dvěma lety, kdy Hanáci nezačali dobře ve druhé lize. „Tehdy jsme to ustáli. Řekli jsme, že trenéra Jílka podržíme, a vyplatilo se to. Teď ani nejsme ve stejné situaci a nemá smysl dělat žádné rychlé pohyby, když ještě ve čtvrtek jsme hráli v Seville. Musíme zachovat chladnou hlavu a neunáhlovat se,“ velí Konečný.

Sám vnímá příčinu slabých ligových výsledků v náročném programu, za třicet dní modří i s Evropskou ligou odehráli devět soutěžních zápasů. „I já, když jsem se v pátek vrátil ze Sevilly, tak jsem byl ještě v neděli unavený, a to jsem ani nehrál,“ pomáhá si šéf klubu humorem.

„Kluci jsou samozřejmě mladší, ale chci věřit, že to je jen únava. Nemůžeme se unáhlit, protože jsme teď prohráli. Osobně si myslím, že nikdo by teď trenéra řešit neměl. Je možné, že to někdo z představenstva navrhne, ale jako předseda zatím žádný takový návrh nemám,“ uzavřel Konečný.