Zlobil se, až ztratil hlas. To se snad ani prohrát nedalo, nechápal Jílek

Hlasivky mu nesloužily, protože si je vykřičel na hřišti a hlavně pak v kabině, kde se jeho řev rozléhal útrobami stadionu a nebyl nikdo, kdo by ho mohl utišit. Jeho tým totiž zápas rozehrál skvěle, už ve 23. minutě vedl 2:0, když úvodní tlak proměnil v góly Plšek a z penalty Nešpor.

„A my jsme byli na ručník,“ přiznal kouč Bohemians Martin Hašek.

Olomouc - Bohemians 2:3 Kolaps domácích, senzační obrat ve druhé půli řídil Júsuf

V touze po zázraku vystřídal dva hráče, přesto až do 65. minuty domácí kontrolovali zápas. Pak ale snížil po Jusúfově přiťuknutí Nečas, klokani procitli a Sigmě se roztřásla kolena. Tým, který stále ještě držel vedení 2:1, naprosto paralyzovala myšlenka na to, že by mohl o veledůležité body přijít.

Což se zanedlouho také stalo.

„Jeli jsme s vědomím, že má Sigma za sebou náročný program, a sázeli jsme na to, že jim dojdou síly,“ přiznal kouč klokanů. A svou víru neopouštěl ani v poločase za nepříznivého stavu 0:2.

„Po kontaktním gólu jsme se dostali na koně a Sigma naopak dolů. Tři góly jsme dali během chvíle a jsme nesmírně šťastní, protože otočit z 0:2 na 3:2 se mi stalo za deset let jednou a Bohemce snad poprvé v historii, navíc v samostatné české lize v Olomouci nevyhrála. Psali jsme bohemácké dějiny,“ rozplýval se trenér Hašek.

Sigmáci třemi zásahy ztratili duši a ukázali, že nemají povahu bojovníků. Navíc si takto ztraceným zápasem pořídili trauma, které je může zničit na další měsíce, tak jako v nedávných sestupových sezonách.

„Pykali jsme za naprosto fatální chyby. Během patnácti minut soupeř otočil, využil všechny svoje situace a my jsme jim pomohli svým chováním a obrannou činností. Nakonec je z toho výsledek, který je z pohledu mužstva hodně špatnej,“ přiznal Jílek.

Je jisté, že olomoučtí fotbalisté mají za sebou náročný program, kdy měsíc hráli dvakrát týdně a ještě ve čtvrtek v noci bojovali v Seville. Kouč navíc poslal na trávník totožnou jedenáctku jako ve Španělsku.

„Nebylo to o tom, že by nám došly síly. Podvědomě se začneme bát a děláme triviální chyby. Nebylo to tak, že by nás zatlačili. Udělali jsme chyby v přechodové fázi, soupeř hrál v tu chvíli rychle, dobře. A když jsme prohrávali v závěru, tak jsme přece najednou síly měli. Nebylo to tedy o kondici, ale o obranném chování,“ odmítl Jílek.

Olomouc je po sedmi kolech v kritické situaci, s pouhými třemi body je předposlední. Za takových situací už byl odvolán nejeden trenér.

„Tlak si dělám na sebe jen sám. Jestli vedení uzná v následujících dnech za opodstatněné, že potřebuje mužstvo impulz, tak je to jejich rozhodnutí a dá se respektovat. Ale tlak necítím a atmosféra je konstruktivní. Ale nebude do nekonečna, body potřebujeme sbírat, šancí na zisky bylo spousta, a nedotáhli jsme z toho nic,“ uvědomuje si Jílek.