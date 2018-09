Hráči musí pracovat víc, zdůrazňuje olomoucký kouč Jílek po Seville

Co vám ty zápasy ukázaly?

I naši kvalitu, ochotu pracovat, poměřit se s týmem Sevilly. Na druhou stranu odhalil i nedostatky, rozdíly v kvalitě, ať už individuální, nebo týmové. Je blbost říct, že jsme spokojeni, když jsme prohráli 0:1 a 0:3, ale jsem spokojený s tím, jak jsme se prezentovali. Nejsem spokojený s tím, jak jsme řešili finální fázi. Gól bychom si zasloužili.

Překvapil jste složením stoperské dvojice. Kotouče jste hodil do vody se silnými proudy.

Jo, přesně. Řekli jsme si, že je to ideální zápas, aby nám ukázal, jestli na to má, nebo nemá. Všichni to tak nebrali, že je to prý příliš velký risk, ale rozhodl jsem se tak a Honza se s tím popasoval dobře. V rámci možností utkání odehrál slušně.

Brzy jste střídal Plška s Kalvachem. Šetřil jste je na nedělní zápas s Bohemians, nebo jste reagoval na jejich špatný výkon?

Musím se přiznat, že jsme už chtěli hodně vytížené hráče pošetřit, ale hlavní důvod byl, že Plšek i Kalvach nestíhali rychlostně tempo hry. Na všechno potřebovali moc času. Chtěli jsme zrychlit kvalitu a práci s míčem, přechodovou fázi, ale moc se to nepovedlo. Texl měl z osmi kontaktů snad sedm ztrát.

Koho byste pochválil, že zvládl evropskou úroveň fotbalu?

Davida Housku. Předvedl obrovské penzum práce, zvládl to i po herní stránce. Někdy potřeboval dva doteky, ale byl aktivní, pořád chtěl míče, odvedl hodně v defenzivě, dobrá aktivita do ofenzivy. Akorát měl jasnou gólovku, hráč jeho kvalit by s tím měl naložit lépe.

Nejen on. Měli jste 12 střel, to není proti Seville málo. Ale pouze tři na branku. Ukazuje to na špatnou kvalitu v zakončení?

V práci s míčem je velký rozdíl, hlavně v řešení finální fáze. Je to o hráčské kvalitě. My jsme tady od toho, abychom hráče někam posunuli, ale každý má své limity. Ve dvojzápase jsme měli sedm vyložených šancí a dovedu si představit, že soupeř by s nimi naložil líp. Musíte být produktivní. Kdyby Plšek příležitost ve 2. minutě proměnil, tak se to vyvíjí úplně jinak. Když se Sevilla dostane do vedení, tak pak už je to obrovsky složité. Pokud chcete uspět s tak kvalitním soupeřem, nesmíte dělat chyby. My jsme ji udělali při standardce. Třetí gól už beru na vrub větší otevřenosti hry.

Co jste říkal na to, když fanoušci spustili hymnu Sevilly?

Diváci, to byla fantazie. Hráči dostávají obrovskou dávku energie. Měl jsem informaci, že ve Španělsku se moc nefandí, ale Tomáš Vaclík mi říkal, že tady jsou diváci výjimeční. Ani jsem nečekal, že na Olomouc, ne až tak atraktivního soupeře, přijde taková nálož lidí. Nádhera. Leckterý klub jim může závidět. Tady bych chtěl hrát každý týden.

Mluví se o tom, že tyhle zápasy hráče posouvají. Co jim dají?

Pokud hráč nemá sebereflexi, nedá jim to nic. Pokud si uvědomí, jak hráči soupeře pracují, jak se chovají útoční hráči, jaké mají řešení, tak jim to může dát moc. Ti chytří hráči si to vyhodnotí. Největší poznatek je asi spíš pro nás trenéry, abychom se zamysleli nad tím, jakým způsobem pracovat, v jaké intenzitě a podobně. Považujeme se za hodně náročný trenérský tým, ale pak zjistíte, že pokud se chcete konfrontovat s Evropou, musíte hráče donutit pracovat ještě víc.

Čili to chce změnit české tréninkové metody?

Nemyslím si, že by se metody nějak výrazně lišily. Ale vezměte si třeba konkurenci. Tomáš Vaclík mi říkal, že tady si nikdo nedovolí nic vypustit, protože v ten moment je na jeho pozici připravený hráč a jde do sestavy místo něj. Já ať chci nebo nechci, tak si vnitřně musím přiznat, že občas na tréninku vidím, jak do toho někdo nedá maximum. Chybí nároky v maximální intenzitě, rychlosti. To, aby nikomu nebylo jedno, že mu odskočí balon. Když uděláte dobrý devadesátiminutový trénink, tak vám to nezachrání. Je tam moc malý prostor na zlepšení. Hráči na sobě musí pracovat ve zbytku dne.

Nemrzí vás ještě minulá sezona, kdy jste dlouho drželi třetí místo a v závěru vás předstihl Jablonec? Mohli jste hrát základní skupinu Evropské ligy, šest garantovaných kvalitních zápasů.

Už jsem o tom přemýšlel několikrát. Je to škoda, ať už z pohledu ekonomického, ale hlavně sportovního. Hráči se mohli zviditelnit a odehrát šest těžkých zápasů s jistotou. Ve skupinové fázi už není ani takový tlak nebo očekávání. Byl bych si sice vědom, že v naší lize bychom to měli ještě náročnější, ale stejně mě to pořád mrzí...

V lize tápete. Uleví se vám, že už nebude mít náročný program?

Asi jo, protože těch logistických věcí bylo hodně. Stejně tak byl rozbitý tréninkový rytmus a regenerace. Hráčům se asi uleví, ale dovedu si představit, že by si to dokázali ještě prodloužit. Ale už by to nemohlo být na úkor české ligy, protože tam je naše situace kritická.

Už jste našel odpověď na to, proč váš tým předvádí jiné výkony v lize a jiné v poháru?

Pro nás byly ty zápasy v Evropě vrcholem. Hráči byli jinak nastavení, koncentrovaní a připravení než v lize, kde si mnohdy uleví. Rozhodujícím faktorem je hlava a šíře kádru. Sevilla má pětadvacet stejně kvalitních lidí, my to taháme s patnácti hráči. I má zkušenost ze Sparty je taková, že ligový zápas po poháru byl vždycky špatný. Těžko říct, jestli je to českou mentalitou...

Dovedete si po zkušenosti se Sevillou představit, co čeká Plzeň v Lize mistrů proti Realu Madrid?

Nemyslím si, že bude Real výrazně lepší než Sevilla. V této sezoně to budou dva srovnatelné týmy, Sevilla bude jednoznačně ve španělské lize atakovat první pětku. Jsem sám zvědav, jak se bude Plzeň prezentovat v těžkých zápasech. My jsme sice celkově dostali 0:4, ale chtěli jsme hrát aktivní otevřený fotbal, aby i diváci viděli, že jsme schopni konfrontovat se se španělskými celky. I Plzeň s nimi tak může hrát, ale je to otázka strategie a volby taktiky.

Těšíte se na reprezentační pauzu?

Já mám repre pauzu spojenou s prací u jednadvacítky, takže těžko odpovědět... Skončila Sevilla, chystáme se na Bohemku a pak mě čeká dvojzápas s nároďákem. Je toho dost, slovo těšit asi není to pravé. Hráči budou rádi, že si od mého věčného řvaní odpočinou, ale vydrží jim to jen týden.