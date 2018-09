Žhavé zboží Krmenčík. Plzeň může svého střelce prodat za čtvrt miliardy

Euforický večer, který by stvrdil, že v Česku vyrostl fotbalový střelec pro velké kluby.

Krmenčík vstřelil dva góly v Lize mistrů. Něco takového se hráči z českého klubu podařilo naposledy 3. prosince 1999, kdy sparťan Lokvenc dvěma zásahy pomohl zválcovat 5:2 Spartak Moskva.

O to je Krmenčíkův výkon výraznější.

„Radši bych góly vyměnil za tři body,“ mračil se však po zápase.

Plzeň proti CSKA Moskva neudržela perfektní náskok z první půle, stáhla se do pasivního postavení a ve čtvrté minutě nastavení kvůli penaltě přišla o vítězství.

Na jednu stranu je to obrovská škoda, protože mohla hned za premiéru inkasovat vítězný bonus 70 milionů korun, zároveň se však navýšila Krmenčíkova cena na trhu.

Z pětadvacetiletého bijce by se mohl vyklubat jeden z historicky nejdražších přestupů z české ligy. Půlmiliardový odchod Tomáše Rosického do Dortmundu sice nepřekoná, ale na druhého Bořka Dočkala už by to stačit mohlo. To by bylo terno pro Krmenčíka i pro Plzeň.

Když Dočkal loni v lednu odcházel ze Sparty, čínský klub Henan za něj zaplatil 220 milionů.

A Krmenčík? Ten je v kurzu. Plzeň si ho cení na 10 milionů eur, což je při současném kurzu čtvrt miliardy. Takový balík v současnosti dokážou zaplatit jen bohatí giganti, na jejichž úroveň Krmenčík při vší snaze nedosahuje, anebo kluby z Anglie, kde se točí suverénně nejvíc peněz.

Před rokem se ozvala Aston Villa a Wolverhampton, jenže Viktorii mimořádně štědrá nabídka (údajně až 300 milionů) nepřesvědčila. Klub nechtěl riskovat, že v rozehrané soutěži ztratí nejlepšího střelce a promrhá kvůli tomu luxusní náskok v čele ligy. Paradoxně se to málem přihodilo i s Krmenčíkem v sestavě, ale to je jiný příběh.

V létě námluvy pokračovaly.

Bruggy a 155 milionů? Málo!

Bordeaux a 190 milionů? Málo!

Bordeaux a 190 milionů plus 30 milionů na bonusech? Pořád málo! „Neprodáme,“ zněla nekompromisní odpověď plzeňských šéfů.

Hráčův agent Dalibor Lacina to nesl nelibě, protože si byl jistý, že lukrativnější nabídka už nepřiletí.

Ale co teď? Střelecká tabulka Ligy mistrů nabízí unikátní pohled:

Messi (Barcelona) – 3 góly

Pjanič (Juventus) – 2.

Pogba (Manchester United) – 2.

Tagliafico (Ajax) – 2.

Krmenčík (Plzeň) – 2.

S výjimkou argentinského obránce Tagliafika jde o elitní společnost. Je samozřejmě brzy na jakékoli závěry, protože přijdou daleko složitější souboje, ale Krmenčík má zaděláno na velký přestup.

Pokud by se mu podařilo zazářit příště proti AS Řím (2. října) nebo snad poté proti Realu Madrid, mohlo by to kanonýra v extravagantních růžových kopačkách vystřelit.

Michael Krmenčík z Plzně se raduje ze vstřeleného gólu v utkání Ligy mistrů proti CSKA Moskva.

Na to, že Ligu mistrů hrál vůbec poprvé v kariéře, byl jeho středeční výkon přesvědčivý. Ne jako v posledních zápasech v reprezentaci. „Když jsem stál na hřišti, viděl nařachanej stadion a slyšel znělku Ligy mistrů, nervozita ze mě spadla. Nabilo mě to ohromnou energií,“ líčil nadšeně.

Měl tři šance a dvakrát skóroval.

Nejprve mu pod nohy bleskově vletěl brankář Akinfejev, pak už se plzeňská patnáctka dočkala. Pohotově skočil po míči, který mu po signálu z přímého kopu hlavou přiťukl Řezník. Chvíli před pauzou se opřel do Limberského centru. „Jen jsem chtěl trefit bránu,“ komentoval krásný gól levačkou z voleje.

Ano, přesně tak se chová střelec, za kterého byste chtěli dostat čtvrt miliardy. Teď jde o to, jestli (a případně jak) bude Krmenčíkova show v Lize mistrů pokračovat.

Podívejte se na sestřih utkání Plzeň vs. CSKA Moskva: