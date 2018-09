Dva góly, přesto zklamání. Za výhru bych je vyměnil, tvrdí Krmenčík

Po nevýrazném představení v národním dresu se vrátil na západ Čech. Nejprve se sice gólově neprosadil v domácí soutěži při výhře nad Opavou (1:0), vstup do Ligy mistrů ale prožil fantastický. Tedy aspoň ze svého pohledu.

Plzeň totiž byla velice blízko triumfu nad ruským soupeřem, postupem času si ale čím dál více koledovala, což vyústilo až ve vyrovnávací branku z pokutového kopu v nastaveném čase.

To už Krmenčík na hřišti nebyl. Braly ho křeče a raději vystřídal. Pak se trápil na střídačce, když sledoval, jak Viktoria ztrácí vedení.

Byli jste blízko vítězství, berete bod jako ztrátu?

Odvedli jsme super výkon, ale na druhou stranu jsme dostali gól z penalty v devadesáté páté minutě, takže cítím hořkost.

Přesto vám osobně se premiéra v Lize mistrů vydařila, vstřelil jste dvě branky…

…ale já bych je radši vyměnil za tři body.

Váš druhý gól byl výstavní. Hodnotíte jej jako zatím nejhezčí v kariéře?

Ty vogo, já to ještě neviděl. Musím se na to podívat. Pak mi zavolejte, já vám to řeknu. (úsměv) Limba se uvolnil, dal tam šajtličku a já chtěl prostě jenom trefit bránu.

Bylo vidět, že je Liga mistrů ještě na vyšší úrovni než Evropská liga?

Už dva dny zpátky jsem tady tu atmosféru cítil. Lidé nás zastavovali a říkali, že ať se stane cokoliv, tak nám prostě fandí. A fakt to byla pravda. Když jsem viděl ten nařachanej stadion… Fanoušci nás hnali dopředu. Z naší strany to byl fantastický zápas, ale škoda toho závěru.

Byl jste nervóznější než před ostatními zápasy?

Samozřejmě, ale když jsem pak slyšel znělku Ligy mistrů, tak to ze mě spadlo. Krásný pocit, který bych každému přál zažít. Nabije vás to ohromnou energií.

Co jste si říkali v kabině během poločasové pauzy?

Chtěli jsme hrát stejně jako v první půli. To se nám nepovedlo. Teoreticky jsme mohli přidat ještě nějaké góly, ale nestalo se.

Krátce poté jste však inkasovali. Vykolejil vás ten gól hodně?

Pak tam ale měl hned Dan Kolář šanci. Já jsem se ho na to ptal, říkal, že se mu balon kroutil a trefil ho špatně šajtlí. Kdybychom přidali gól na tři jedna, tak je to úplně jiné, ale to je jen kdyby.

Kolář nastoupil od začátku v této sezoně poprvé. Pomohl vám osobně jeho návrat?

S Danem se mi hraje super. On si vás posune tam, kde tuší, že byste mohl být prospěšný. Musím říct, že to, kam jsem se posunul za dobu, co spolu hrajeme, je z velké části jeho zásluha.

Jak jste prožíval poslední minuty utkání ze střídačky?

Nervózně, trošku to tam se mnou mávalo. Já jsem emotivní typ.

Držel jste se za stehno. Je to něco vážnějšího?

Ne, už mě chytaly křeče. Musím teď dobře zregenerovat, abych byl fit.

Jaký je pocit dát gól v Lize mistrů?

Hezké, navíc před plným stadionem. Samozřejmě je to jiné, než když skóruji proti nějakému týmu ze spodní části tabulky naší ligy.

Co vám ukázal duel směrem k dalšímu vývoji ve skupině?

Že pokud budeme hrát jako tým a držet při sobě, tak můžeme být úspěšní. Jako jednotlivci se nikam nedostaneme.

A postupové ambice?

To je ještě dlouhá cesta, vždyť jsme hráli teprve první zápas. Doufám, že aspoň do Evropské ligy postoupíme.