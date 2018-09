Vrba: Výborný výkon, ale nemůžeme dostat gól v nastavení z penalty

Plzeň začala svou historicky třetí misi v Lize mistrů remízou 2:2 s CSKA Moskva, když vyhrála poločas o dvě branky. „Z naší strany to byl jeden z nejlepších výkonů, co jsem tady zažil,“ líčil Vrba.

Co se s vaším mužstvem stalo po přestávce?

Vývoj utkání hodně ovlivnil gól ve 49. minutě na dva jedna. Do té doby jsme byli aktivní, nebáli jsme se jít dopředu ve větším počtu hráčů. Ale pak už jsme hráli na výsledek, neměli jsme dostatek hráčů v útoční fázi. Je to obrovská škoda, když dostanete v nastavení gól po rohu. Postavení hráčů mělo být jiné, aby takovou situaci vůbec nedovolili.

Udělal sudí správné rozhodnutí?

Ještě jsem to neviděl, nevím. Asi by se hráči při rohu v devadesáté čtvrté minutě měli chovat trochu jinak.

Co ve vás převládá? Spokojenost s výkonem, nebo lítost, naštvání nad ztrátou výhry?

Když budu hodnotit utkání, řeknu hráčům, že jsem spokojen s tím, co předvedli. Ale vytknu jim, že v takovém zápase nemůžou dostat v nastavení gól z penalty.

Překvapil vás něčím ruský soupeř?

Měli jsme dost informací, CSKA hrál poslední zápasy velmi dobře. Souhlasím, že jejich první gól zápas celkově hodně ovlivnil, z naší strany to pak nebylo tak aktivní, což byla obrovská škoda.

Co remíza znamená pro vývoj ve skupině, v níž hraje ještě Real Madrid a AS Řím?

Když jsme před sedmi lety hráli s Plzní vůbec první zápas v Lize mistrů, potkali jsme se tady s trenérem Gončarenkem, který tenkrát vedl BATE Borisov. Taky to byla remíza, u nich jsme vyhráli a postoupili. Byl bych rád, kdyby se to opakovalo. Ale tím samozřejmě nechci srovnávat BATE s CSKA.

Věříte si, že příště můžete bodovat na AS Řím či pak s Realem Madrid?

Rád bych nějaké body získal, uvidíme, jestli se to podaří.

Proti CSKA Moskva zářil Krmenčík, střelec obou gólů.

Ukázal, že je pro naši ofenzívu je klíčovým hráčem. Góly dává nejen v lize, ale kvalitu prokázal i v Champions League. Je strašně důležitý.

Jste rád, že vám ho v srpnu vedení neprodalo do Bordeaux?

Měl bych sice vtipnou odpověď, ale spousta novinářů by to překroutila. Takže řeknu jen, že rádi jsme.

A výkon takřka pětatřicetiletého Limberského, který na obě branky přihrál?

Předvedl, že i hráči v letech dokážou podávat v Lize mistrů mimořádné výkony, i když David to má často složitější než jiní hráči.