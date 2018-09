Kovařík o penaltě: Tělo na tělo, takových soubojů je ve vápně hodně

Dlouho to vypadlo, že tenhle tah vyjde a pomůže Viktorii ke třem bodům. Jenže v nastaveném čase to byl právě Kovařík, kdo v pokutovém území po rohovém kopu stáhl Fernandese a dal rozhodčímu Bastienovi možnost nařídit penaltu. Plzeň z ní inkasovala a vedení, které dlouho držela, se proměnilo v konečnou remízu 2:2.

„V 95. minutě bychom hlavně měli udržet míč vpředu, aby ke standardkám vůbec nedocházelo,“ štvalo Kovaříka. „To se nám bohužel nepovedlo. Oni kopali roh, byli jsme s tím hráčem na kontakt a rozhodčí pískl penaltu.“

Váš pohled? Spíš byla, nebo nebyla?

Těžko říct. Takových soubojů je po rozích ve vápně hodně. Je to tělo na tělo, používají se ruce, rozhodčí to bohužel posoudil takhle.

CSKA vás ke konci zatlačilo. Čím to, když hlavně v první půli jste měli zápas pod kontrolou?

Dlouho jsme dobře vykrývali prostory, nenechávali jsme je hrát průnikové přihrávky. Pak změnili rozestavení a dělali nám větší problémy, což bylo logické, protože se chytli gólem na 2:1. My jsme se podvědomě trochu stáhli a oni jsou s míčem u nohy hodně silní, takže to nebylo až takové překvapení. Ale kromě jedné šance tam vlastně nic moc neměli. Gól, který jim neuznali, padl opravdu z ofsajdu, takže to nepočítám. Škoda.

Gól ze začátku druhé půle zápas hodně proměnil, že?

Určitě. Chtěli jsme co nejdéle držet výsledek 2:0, aby to museli otevřít. Škoda, že se to nepovedlo.

Můžete mít aspoň dobrý pocit z vydařeného výkonu v prvním poločase?

Osobně mě teď spíš mrzí ztracené dva body. Byli jsme hrozně blízko. Remíza je komplikace, chtěli jsme s CSKA doma vyhrát. Ale viděli jsme, že se s nimi dá hrát, takže v Moskvě si to s nimi můžeme rozdat znovu.

V sestavě jste se objevil dost překvapivě. Jak jste se na zápas těšil?

Bylo to nečekané, ale kdo by si nechtěl zahrát Ligu mistrů? Byl jsem moc rád, že konečně nastoupím. Chtěl jsem se odvděčit dobrým výkonem, odmakat to na sto procent. Bohužel to neskončilo vítězně.

Jak se vám po delší pauze hrálo?

Nebylo to špatné. Dobře jsem trénoval, navíc jsem chodil hrát juniorskou ligu, kde se hodně běhá. Takže v kondici problém určitě nebyl.