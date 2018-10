Fillo: Barošovo vyloučení bylo šok, ale díky němu jsme se semkli

Vítězství vůle a charakteru. Tak Fillo charakterizoval úspěch se Slavií. „Druhou půli jsme vyloženě ukopali. Byla to válka a my byli o něco důraznější,“ podotkl. „Jsem moc rád, protože takové velké vítězství už tady dlouho nebylo.“

Záložník dodal, že Slavia má obrovskou kvalitu a široký kádr. „A neporazili nás, i když jich bylo o jednoho víc. Obrovsky si toho vážíme. Je to odměna za tvrdou práci.“

Co říkáte svým dvěma gólům?

Góly jsem v Baníku zatím moc nedával (dal tři a všechny v této sezoně), takže jsem za ty dva rád. Ale hlavní je, že máme tři body. Vážíme si jich. Po minulé sezoně si ceníme každého zápasu, každého vítězství, makáme na sto procent a teď jsme byli odměněni.

Vyburcovalo vás vyloučení Milana Baroše už po čtvrthodině hry?

Ani bych neřekl. Bojovali bychom stejně i v jedenácti. Nepředpokládal jsem, že mu dá rozhodčí červenou kartu. Od Baryho to byl první takový zákrok, takže jsem čekal žlutou. Byl to pro nás všechny šok, ale potom jsme se semkli.

Vy jste byl také ve velkých emocích a za protesty jste dostal žlutou kartu.

Celý týden se na utkání připravujete, a v patnácté minutě se stane tohle... Udržet emoce na uzdě je těžké. Máme v týmu kluky, co chtějí vyhrávat, a když tak brzo přijde červená, říkáte si, že je skoro po všem. Naštěstí to neplatilo. Ukázali jsme charakter.

Troufnete si odhadnout, jaký trest Baroš za vyloučení dostane, jak dlouho vám bude chybět?

Doufám, že se slitují a nedostane nějaký přísný trest. Tak hrozné to nebylo. Ze hřiště mi přišlo, že má ruku u těla, že to nebyl vyloženě úder loktem.

Slavia vás pořádně mačkala. Jak náročné bylo ubránit vedení?

Ve druhé půli hosté dominovali, my se jenom bránili. Lašty (brankář Laštůvka) nás několikrát podržel a obrana hrála na hranici sebeobětování. Nakonec jsme to ukopali. Klobouk dolů před tím, co tady Lašty předvádí. V každém zápase vytáhne jeden dva klíčové zákroky a hrozně nám pomáhá. Ten zákrok, jak už byl na zemi, byl neuvěřitelný! Jako Dominik Hašek.

Co říkáte tomu, že na první místo ztrácíte jen dva body?

Jsem rád, že jsme to nahoře trošku zamotali, i když mezi nejlepší tři celky nepatříme. Rozhodně se pokusíme nahoře udržet co nejdéle.

Opravdu nepatříte do špičky?

V minulé sezoně jsme se zachránili v sedmdesáté páté minutě posledního zápasu. Máme nohy na zemi. Snažíme se bojovat a jdeme od zápasu k zápasu.