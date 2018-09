ONLINE: Dukla bojuje se Zlínem, poté hrají Opava či Boleslav

Nejvyšší fotbalová soutěž dospěla ve své základní části do své třetiny. A už nemá žádný neporažený tým.



ONLINE: Dukla - Fastav Zlín Utkání sledujeme od 15 hodin minutu po minutě.

Sparta, která sérii vítězství a remíz držela nejdéle, padla v pátečním třaskavém duelu v Plzni. Rozhodl vlastní gól smolaře Radakoviče.

„Ten balon šel úplně jinam, ale trefilo to našeho hráče do zad a spadlo do brány,“ litoval sparťan Ščasný.

„Byli jsme šťastnější tím, že možná ve stejném počtu šancí jsme byli na rozdíl od soupeře jednou úspěšní. Je to pro nás cenný výsledek,“ uznal kouč vítězů Vrba.



Kdo se těšil na emoce, jiskřivé souboje a žhavou atmosféru, byl nadšený. Kdo na krásný fotbal, už tolik ne. Zápas Plzně se Spartou byl od začátku do konce napínavý, hodně vyhrocený a tvrdý.



Z deseti udělených karet jich bylo sedm za nesportovní chování. Červená pro Stancia, který v posledních minutách zápasu mimo hru podkopl Limberského, tomu dala korunu.

Plzeň pošesté v sezoně zvítězila 1:0 a odčinila minulý debakl 0:3 v Jablonci. Zároveň se v tabulce dostala na druhé místo před Spartu. Za Slavií, která hraje v neděli v Ostravě, zaostává kvůli horšímu skóre.

A další ligové zprávy?

Bohemians potřetí v řadě nevstřelili gól, v Ďolíčku v pátek remizovali 0:0 s Karvinou.

Trenér Hejkal v neděli poprvé v lize povede fotbalové Teplice, v týdnu nahradil neúspěšného Šmejkala a čeká ho Jablonec.