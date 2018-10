Baroše soudí za urážky, surová hra mu přitíží. Hrozí mu až šest utkání

Případ Baroš horší než surová hra jsou urážky sudího

Sedmatřicetiletý útočník dostal červenou kartu za surovou hru, navíc se dopustil dalšího disciplinárního přečinu - pohoršujícího, urážlivého nebo ponižujícího chování vůči delegovaným osobám.

Disciplinárka v případu Baroš bude primárně postupovat podle paragrafu 45, odstavce 1, což je právě pohoršující, urážlivé chování vůči delegovaným osobám.

Je za něj totiž vyšší sazba než za surovou hru bez zranění, a to zastavení činnosti na dvě až šest utkání, popřípadě i pokuta až do výše 50 tisíc korun. Pokud by disciplinárka usoudila, že přečin spadá do oddílu 2, což je „urážlivé, pohoršující chování provedené zvlášť hrubým způsobem“, následuje sazba tři týdny až devět měsíců i pokuta až 250 tisíc korun.



„Surová hra je v tomto případě přitěžující okolností,“ poznamenal předseda disciplinární komise Richard Baček.

Mimochodem, Baroš dostal loni v prosinci pokutu 100 tisíc korun za urážky sudího Jílka po utkání na Slavii... Jelikož od skutku neuběhl rok, i tohle může být přitěžující okolnost.

Baroš ve 13. minutě nedělního utkání protihráče Tomáše Součka ve výskoku praštil loktem do hlavy. Jak odhalily televizní kamery, soupeře si vyhlédl, nechtěl hrát míč. Byl to hrozivý zákrok.

Stejně odsouzeníhodné bylo i jeho chování poté, co mu sudí Berka po zhlédnutí videa ukázal červenou kartu. Běsnil, vztekal se, zlostně z paže serval kapitánskou pásku, nadával. Při odchodu jeho hněvu neušel ani čtvrtý rozhodčí Proske.

VIDEO: Zápas Ostravy se Slávií rozhodl dvěma trefami Martin Fillo

Sudí si Barošovy projevy nenechali pro sebe. Do zápisu uvedli, že někdejší reprezentační útočník použil vulgární slova a že čtvrtého rozhodčího zatahal za ruku.

Důvod vyloučení hlavní sudí Berka popsal do zápisu následovně: „Surová hra - prudké udeření soupeře předloktím do oblasti obličeje v souboji o míč v nepřerušené hře.“

Pokud by Baroš poté nevyváděl, za přečin surové hry bez zranění protivníka by mu hrozil trest na jeden až šest utkání.

VIDEO: Trenér Ostravy Bohumil Páník komentuje výhru nad Slávií

Případ Stanciu o derby by přijít neměl

Čtvrteční výstup disciplinární komise budou s napětí sledovat i fanoušci Sparty. Za červenou kartu se tam bude zpovídat Nicolae Stanciu, který byl vyloučen v pátečním šlágru v Plzni.

Stanciu v nastavení podrazil bez míče Davida Limberského. A stejně jako u Baroše sudí Julínek nejdříve udělil žlutou kartu a až po přezkoumání u monitoru vytáhl červenou.

„Hrubé nesportovní chování, kopnutí soupeře zezadu mimo souboj o míč (míč vzdálen od místa přestupku cca 7 metrů) v nepřerušené hře,“ popsal hlavní rozhodčí přestupek rumunského reprezentanta.

Stanciův případ se podle disciplinárního řádu bude řešit podle paragrafu 48 jako „tělesné napadení“.

Rozmezí trestů je v tomto případě hodně variabilní, od dvou týdnů až po několik měsíců. Lze dovodit, že za podobné prohřešky, jakého se dopustil sparťanský záložník, disciplinárka obvykle trestá hráče zastavením činnosti na dvě až tři utkání.

Stanciu přijde určitě o úterní pohárový duel v Polné i sobotní ligu v Olomouci. Poté hraje Sparta s Mladou Boleslaví, pak ji čeká derby. V něm by kvůli trestu už určitě chybět neměl.

Tři zápasy dostal liberecký stoper Damjan Vukliševič za to, že bez míče nakopl do rozkroku sparťana Benjamina Tetteha.

VIDEO: Vypracovali jsme si šance a neproměnili jsme je, říká po zápase Zdeněk Ščasný

Případ Falta přísné vyloučení

Pokud komise rozhodčích disciplinárce nedoporučí, aby na Šimona Faltu nahlížela, jako by proti Liberci vyloučen nebyl, hrozí olomouckému záložníkovi trest na jedno až šest utkání.

Falta obdržel červenou kartu rovněž až po zhlédnutí videa, při zpracování mu míč odskočil a ve snaze ho získat, šlápl protihráči Breitemu ze strany na kotník.

Šlo spíš o bezohledný zákrok než surovou hru. Sudí Proske však usoudil, že se dopustil závažnějšího přestupku, proto po zhlédnutí videa vytáhl červenou kartu.

„Za tohle červenou kartu? To není faul Falty na červenou kartu. To je faul na fotbal, faul na video a pro mě naprosto ztráta jakékoliv důvěryhodnosti. Když se na to podíváte, je to přirozený běh hráče, není zvednutá podrážka, nejsou tam ani splněny základní parametry, aby rozhodčí mohl dát červenou kartu,“ zlobil se olomoucký kouč Václav Jílek.