Úder loktem, červená, řev na rozhodčí. Baroš vybouchl proti Slavii

Zase to připomíná spíš bitvu zápasníků než fotbal. Podobně jako před dvěma týdny v zápase se Spartou, i tentokrát to ve Vítkovicích proti pražskému týmu jiskří.



Fauly, tvrdé střety, bolestivé souboje.

Když Baroš v úvodu zápasu skolil Součka, dobře postavený rozhodčí Ondřej Berka mu nejdřív ukázal žlutou kartu. Mimochodem, ani to se domácí ikoně nelíbilo...

A když hlavní sudí o několik desítek vteřin svůj verdikt po zhlédnutí videozáznamu přehodnotil, před rozzuřeným Barošem začal hbitě couvat. Musel.

Po červené kartě na něj Baroš zblízka křičel, rozhodnutí nechápal ani jeho trenér Bohumil Páník. Trvalo přes minutu a půl, než ostravský útočník opustil hřiště.

Cestou do kabiny ještě vynadal a opakovaně pokřikoval na čtvrtého rozhodčího Zbyňka Proskeho. Před odchodem ze scény ještě zlostně udeřil konstrukci tunelu, který vede do útrob stadionu.



Až poté mohla hra pokračovat.

„Pokud to rozhodčí viděl na videu, asi si to obhájí. Ale my cítili křivdu a to vyloučení nás nabudilo, prostě jsme do toho šlápli,“ líčil po skončení prvního poločasu v televizním rozhovoru O 2 TV Sport Daniel Holzer.

Záložník, který krátce po vyloučení připravil přesným centrem gól pro Martina Filla, střeleckou hvězdu prvního poločasu. Baník díky němu i v oslabení vedl o přestávce nad Slavií 2:1, zbytek utkání můžete sledovat zde.