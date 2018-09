Co poradit české fotbalové reprezentaci? Stop alibismu. Věřte si

Objektivně třeba takhle. Česko nemá špičkovou fotbalovou generaci, to dávno víme. Nemá ani nadprůměrnou.

Anketa: Bylo někdy hůř? Martin Hyský (bývalý ligový hráč, trenér mládeže):

„Situace je alarmující a hlavní příčinu vidím v kvalitě hráčů. Druhá věc je, že takticky jsme byli špatně připravení, což je práce trenéra. Během dvou let udělal spoustu chyb, týmu chyběla tvář. „ Dušan Uhrin starší (bývalý reprezentační trenér):

„Tým se musí stavět od obrany: když dostanete branku, ovlivní to výkon celého mužstva. A to se stalo s Ukrajinou i proti Rusku. S individuálními chybami trenér těžko něco udělá.“ Horst Siegl (bývalý reprezentant):

„Hůř asi opravdu ještě nebylo. Viníky jsou hlavně hráči - nejsou určitě tak špatní, jak proti Ukrajině a Rusku ukázali. Mají na víc, i když říkají, že ne. Tím se sami shazují, měli by si sáhnout do svědomí. „



Ale určitě nemá ztracenou generaci, jak si současní hráči vsugerovali. „Přál bych si být lepším fotbalistou, ale když vidíte individuální kvalitu protihráčů, musíme si přiznat, že jsou lepší,“ posteskl si stoper Jakub Brabec, který pondělní přípravu v Rusku dohrával jako kapitán. „Je to realita. Nevím, jestli jsou způsoby, jak to z nás dostat.“

Dost! Už nikdy nic takového neříkejte! Poškozujete tím sebe, mužstvo i celý český fotbal. Na místě je pokora, ne podceňování. Musíte ukázat zdravé sebevědomí, které dostávalo v posledních měsících na frak, až se vytratilo kdo ví kam. Přístup reprezentantů se změnil v alibismus a strach, takže bylo jasné, co bude následovat: mizerné výkony, porážky a Jarolímův konec.

Ano, v ruském nebo ukrajinském týmu jsou šikovnější individuality, ale nelze se kvůli tomu vzdát bez boje.

Úkol číslo 1 pro nového kouče tedy zní: nakopnout tým, který se vydává za bezbrannou mátohu. Vybrat hráče, kteří se nenechají tak snadno přesvědčit, že jsou horší než soupeř. A pokud zjistí, že horší jsou? Pořád jsou tu možnosti, jak vyšší kvalitě čelit. Odvahou, bojovností, zarputilostí, účelnou taktikou. Proč se loni v září mohli Češi prát s fantastickým Německem o remízu a teď vůbec nestíhají?

Ztratili víru. Ztratili srdce.

I průměrný tým dokáže velké věci, pokud jde štěstí naproti. Copak by Wales mohl hrát semifinále Eura 2016, kdyby byl ustrašený? A co maličký Island? Nebo Rusko, které coby outsider nedávného mistrovství světa málem postoupilo mezi nejlepší čtyři?

Národní tým není tak špatný, jak napovídají poslední výsledky. Ale pokud si to začne myslet, může padnout ještě níž. Zároveň Česku nepomůže, když si bude lhát do kapsy. Když si trenér a kapitán týmu budou namlouvat, že druhý poločas proti Ukrajině byl v pořádku. Když se i televizní experti budou bát mluvit o problémech, které národní tým sžírají.

Realitou je, že z Česka se stala velkovýrobna sériových fotbalistů. Jen se zamyslete, jestli v áčku nebo jedenadvacítce najdete někoho, kdo by herně na první pohled vyčníval. Nového Poborského, Rosického, Baroše.

Snad jen útočník Schick, kterého však často brzdí zranění, se vymyká. Jinak Češi zaspali a projekt akademií, který má zachránit budoucnost, se teprve rozjíždí. Výsledky poznáme nejdřív za pět, ale spíš za deset nebo patnáct let.

Osobnosti se teď hledají těžko. Čekalo se, že vzejdou z generace kolem Brabce, Krejčího či Skaláka, která před sedmi lety na Euru devatenáctiletých ve finále trápila silné Španěly. Jenže ročník 1992 zakrněl. Nejlépe se uchytil obránce Kadeřábek, většina dalších uvadá.

A tak je zatím potřeba pracovat s materiálem, který je k dispozici. I s ním se určitě dá naložit lépe, než jak během dvou let ve funkci ukázal Karel Jarolím. Kdo se po něm pokusí leklý tým probudit?

Jaroslav Šilhavý, což je nejžhavější kandidát, může být dobrá volba. Ví, jak to u národního týmu chodí: skoro osm let pracoval jako asistent.

Nejdřív okukoval mazáka Jozefa Chovance, který o něm říkával: „Á, náš malý Brückner.“ Pak se učil vedle samotného Karla Brücknera: „Od něj jsem si vzal nejvíc. Měl čich na lidské charaktery, cit pro herní situace, detailní analýzy soupeřů. A to jeho koučování, o tom bychom se mohli bavit celý den.“

O Šilhavém se traduje, že je na hráče příliš hodný, což by se současné reprezentaci nehodilo. Jenže on je především charakterní, slušný a zásadový, což jsou plusové body. O jeho pevné ruce by mohli vyprávět v Liberci i na Slavii. Oba kluby přivedl k titulu. Pokud si vzpomenete, jak před dvěma lety resuscitoval Slavii, pak ještě dnes musíte smeknout. Dokáže do mužstva napumpovat sebevědomí a naočkovat dravý styl. Jiný příběh už je to, že po slávistickém titulu přišla dílčí krize a vyhazov.

Ale pozor, Šilhavý nemusí být jediné řešení. Na svazu se přetřásá plán, zda nezvolit revoluci s velkým jménem na manažerském postu. Typově Pavel Nedvěd, což je samozřejmě sci-fi, protože slavný záložník pracuje pro Juventus.

Podle informací MF DNES jsou reálnější varianty Karel Poborský nebo Radek Bejbl, další členové zlaté generace. Přirozený respekt by měli okamžitě, vždyť současní hráči si jejich plakáty lepili nad postel. Chybějící trenérské zkušenosti a diplomy by mohli nahradit vhodně vybraní spolupracovníci.

Ať už tým převezme kdokoli, potřebuje najít kostru a vrátit hráčům víru ve vlastní schopnosti. Bez ní se šňůra úspěšných evropských kvalifikací, která trvá už od roku 1996, jistojistě přetrhne. A česká reprezentace padne ještě níž.