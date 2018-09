Jarolím u fotbalové reprezentace končí. Přijde Šilhavý, či Lavička?

Jako první s informací přišel server iSport.cz.

Zdroje iDNES.cz mluví o tom, že Jarolím byl odvolán de facto během cesty z Rostova na Donu, resp. s vedením asociace se na ukončení svého angažmá dohodl během charterového letu.

Oficiální vyjádření se očekává v nejbližších hodinách. „Je mi hrozně. Hrozně. Zasloužil bych si veřejnou popravu. Za všechno můžu já,“ říkal Jarolím bezprostředně po debklu v Rusku.

Zdálo se, že je se svým osudem smířený. Po neúspěšné kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2018 se tlak na něj zvyšoval, týmu se nedařilo ani v přípravných duelech a porážkou začal před týdnem i Ligu národů proti Ukrajině (1:2).

Pozici měl nahnutou, podle informací MF DNES ho mohla zachránit jen radikální výsledková i herní proměna v Rostově. Což se nestalo.

Po výprasku na stadionu, kde se během června odehrálo pět utkání šampionátu, už byla jeho role neudržitelná. „Mužstvo asi bude potřebovat nějaký impulz,“ souhlasil.

Jeho konec nastal poté, co s mužstvem utrpěl nejhorší porážku v samostatné historii.

Jarolím přišel k týmu v srpnu 2016 z Mladé Boleslavi. Začal přesvědčivým vítězstvím v přípravě proti Arménii. Pak tým odstartoval kvalifikaci o postup na MS 2016 dvěma remízami se Severním Irskem, Ázerbájdžánem a porážkou v Německu, aniž by vstřelil gól.

Od té doby už marně stíhal soupeře. Jarolím končí s bilancí deseti výher, čtyř remíz a osmi porážek. Dvakrát tým podlehl Německu, jednou Severnímu Irsku, Belgii, Austrálii, Uruguayi, Ukrajině a Rusku. Ze silných protivníků porazil jen Nigérii, pro kterou to v červnu byla generálka na mistrovství světa.

Česko v jeho samostatné historii od roku 1993 vedlo deset trenérů, nejúspěšnějšími byli Dušan Uhrin, Karel Brückner a Michal Bílek, kteří s týmem postoupili na mistrovství Evropy ze skupiny. Uhrin do finále (1996), Brückner (2004) do semifinále a Bílek do čtvrtfinále (2012).

U týmu působili také Jozef Chovanec (postup na Euro 2000 bez ztráty bodu v kvalifikaci), Petr Rada, František Straka (jeden zápas proti Maltě), Ivan Hašek v (závěr kvalifikace o MS 2010 po Radovi), Josef Pešice (závěr kvalifikace o MS 2014 po Bílkovi) a Pavel Vrba (postup na Euro 2016).

Kdo bude jedenáctým? Podle zákulisních informací je favoritem Jaroslav Šilhavý, který v létě 2017 dovedl Slavii k titulu, ale o pár měsíců později byl odvolán. Nyní je bez angažmá.

Šilhavý už u národního mužstva působil jako asistent Karla Brücknera a Petra Rady v letech 2003 až 2009. Čtyři a půl roku působil jako asistent ve Spartě, v lize jako hlavní vedl Kladno, Plzeň, s Libercem získal v roce 2012 titul. Poté byl v Jablonci, na Dukle a na Slavii.

Vítězslav Lavička od léta 2015 vede českou reprezentaci do 21 let. V prvním období se mu hodně dařilo, z těžké kvalifikační skupiny postoupil na Euro 2017 v Polsku. Tam však tým v rozhodujícím utkání o postup do semifinále podlehl Dánsku, předtím porazil Itálii a prohrál s pozdějšími mistry z Německa.

V pondělí, kdy Jarolímův tým utrpěl debakl v Rusku, ten Lavičkův ztratil poslední šanci na postup na Euro 2019, když v Jablonci nestačil na Řecko. Lavička předtím působil především ve Spartě, v ročníku 2013/2014 s ní získal ligový titu a vyhrál pohár. První v lize byl i s Libercem (2006), dařilo se mu na angažmá v Sydney.