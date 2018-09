Jarolím: Asi jsem vyčerpal všechny možnosti, aby to bylo lepší

Pondělní přípravné utkání v Rostově na Donu bylo posledním, v kterém národní mužstvo vedl.

Po porážce 1:5 od Ruska, která završila neúspěšný týden, věděl, že takhle to dál nejde. „Po zápase jsem věděl, že je definitivní konec,“ poznamenal kouč v oficiálním vyjádření pro média.

Jak jste o tom přemýšlel?

Když jsme v průběhu druhého poločasu naši hru srovnali, dostali jsme se do nebezpečných situací, zkorigovali výsledek, říkal jsem si, že se s výsledkem dá ještě něco udělat. Jenže pak jsme dvakrát inkasovali...

Na ukončení angažmá jste se s vedením domluvil během letu do Prahy. Jak to probíhalo?

Zápas v Rusku byl samozřejmě ovlivněný nepříznivým výsledek z Uherského Hradiště, kde nám Ukrajina dala vítězný gól v nastavení. Určitě to na nás ránu zanechalo. V letadle jsme se sešli s vedením a usoudil jsem, že mužstvo potřebuje nový impulz. Asi jsem vyčerpal všechny možnosti, aby to bylo lepší.

U reprezentaci jste působil dva roky. Na co bude vzpomínat?

Předtím jsem zažil angažmá, na které vzpomínám hodně rád. Tohle k těm nejšťastnějším z hlediska sportovních výsledků nepatří. Ale nesmírně si vážím šance, kterou jsem dostal, že jsem mohl národní mužstvo trénovat. Beru to jako ohromnou zkušenost. Je to úplně jiné než práce v klubu. Mrzí mě, že jsme neměli lepší výsledky.

Co byste vzkázal svému nástupci?

Nikomu si radit netroufám, to jsem nedělal nikdy. Popřeju mu hodně štěstí, protože k dobrým výsledkům ho potřebujete.

Vy sám si chcete odpočinout, nebo se vrhnout do další štace?

Kdyby nabídka přišla, asi bych s tím problém neměl, protože intenzita práce u reprezentace není tak velká jako tak každodenní v klubu. Ale teď o tom přemýšlet nechci, je to hodně čerstvé. Musím si urovnat myšlenky a pak se uvidí, co čas přinese.