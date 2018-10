Zlatý chlapec Matoušek se ukázal v Evropě. Kde má ještě rezervy?

dnes 11:59

Ve dvaceti si zvyká na velké zápasy. S velkými soupeři, o velké peníze. Ve čtvrtek jeden takový rozhodl: jeho gól v Kodani Slavii přihrál důležité tři body a do kasy patnáct milionů korun. Ale s Janem Matouškem, největším útočným talentem českého fotbalu, jako by to vlastně nic moc nedělalo.