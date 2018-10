Kodaň - Slavia, v útoku opět Matoušek. Tecl je na lavičce, Škoda ne

Pro slávisty jde o druhý evropský venkovní duel v řadě. Před třemi týdny prohráli v Petrohradu 0:1, po výborném výkonu doplatili na chabou produktivitu.

Ve stejném složení jako v Rusku nastupují i nyní: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Stoch, Hušbauer, Traoré, Souček, Zmrhal - Matoušek.

ONLINE: Kodaň - Slavia Utkání sledujeme minutu po minutě.

Výhodou je, že trenér Trpišovský může do hry poslat útočníka Tecla, který je po zranění na lavičce náhradníků. To samé platí pro Sýkoru, naopak kapitán Škoda se do nominace k utkání nevešel.



Ve skupině C je český tým na třetím místě se třemi body za vítězství nad posledním Bordeaux. První Kodaň a druhý Petrohrad mají na čele tabulky o bod víc.