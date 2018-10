Boural, málem nestihl let. A pak rozhodl. Je to pohádka, zářil Matoušek

Slavia vyhrála v Kodani 1:0 díky Matouškově zásahu ze začátku druhé půle po secvičené akci - přízemní balon na penaltu, dvacetiletý forvard si odskočil od stoperů a skóroval.

„Jsem nejšťastnější za to, že jsme získali tři body, které nám hodně pomohly do tabulky,“ uvedl Matoušek. „Teď stačí zvládnout dvě domácí utkání a jsme tam,“ doufá v postup do vyřazovací fáze Evropské ligy.

Jak se po premiérové trefě cítíte?

Je to pohádka. Byl jsem trochu naštvanej, že jsem nedal gól v předchozích zápasech, ale jsem rád, že to padlo zrovna tady a v takovém zápase. A ještě to byl vítěznej gól.

Říkáte si, že vám to tam teď začne padat?

Doufám, že jo. Jak jsem říkal, že až dám gól, tak se chytnu, tak teď doufám, že to potvrdím třeba hned s Duklou.

Co jste při gólu prožíval? Dal jste ho navíc před slávistickým sektorem.

Já měl už v první půli náznak, že kdybych si balon kopl dál, tak bych stoperům utekl a šel bych sám na bránu. A dát gól takhle před fanoušky, to je sen. Kolikrát jsem říkal, že bych se nejradši v Edenu trefil taky před Tribunou Sever. Tady bylo příznivců dost, takže se to tomu trochu podobalo.

A jak jste se cítil při komplikované cestě na pražské letiště? Bouračka vás zdržela tak, že jste let stihl na poslední chvíli.

Byly to větší nervy než u maturity. Fakt jsem se bál, že to vůbec nestihnu. V řešení bylo třeba další letadlo druhý den, ale to by nebylo takové.

Trenér Jindřich Trpišovský pak v nadsázce prohlásil, že budete muset bourat před každým utkáním.

To jsem říkal taky. Stalo se. Naštěstí to bylo jen lehký.

Kouč ještě vyzdvihoval vaši rychlost, akceleraci. Jak velká je to pro vás výhoda?

Velká. Ale každej hráč má něco jiného. Já jsem zase horší v soubojích, s mou výškou a silou je to vidět. Snažím se proto využívat té rychlosti, to je dar od boha.

Šance v základu jste dostával i díky absencím Škody s Teclem. Ti se po zranění vracejí, věříte, že budou příležitosti přibývat i nadále?

To je na trenérovi, ale já doufám, že jo. I v takových zápasech, kdy potřebujeme rychlost, bych myslím mohl být platnej.