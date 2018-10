Máme body i dobrý pocit. Kodaň jsme nepustili do šance, těšilo Kúdelu

„Soustředil jsem se hlavně na svůj výkon, nijak extra jsem ten pískot nevnímal. Ale je pravda, že jsem si vítězství vychutnal o trochu víc,“ pousmál se Kúdela. „Karty byly myslím oprávněné, to se nemůžou ničemu divit. Domácí fanoušci vždycky bojují za svůj tým, ale já nejsem ten typ, který by simuloval.“

Výhra posunula Slavii na postupové druhé místo, což Kúdelu pochopitelně těšilo, stejně jako udržená nula.

„Bereme to s pokorou a v dalším zápase si to s nimi doma rozdáme. Může to hodně napovědět v boji o postup,“ tuší jednatřicetiletý stoper. „Máme tři body a dobrý pocit z toho, že jsme soupeře nepustili do šance.“

Čím to, že v Evropě tak dobře bráníte?

Dobře pracuje celý mančaft. Už kluci vpředu nám pomáhají, pro nás je to pak jednodušší. Snažíme se hrát způsobem, který nám vycházel už v Petrohradu. Tentokrát to vyšlo i s gólem a vzadu jsme neudělali žádnou chybu. Jsem rád, že jsme udrželi nulu, už kvůli Ondrovi Kolářovi v brance.

Co jste říkal tomu, když zkoušel hned ve třetí minutě riskantní kličku?

Nic to se mnou nedělá. Já s ním bydlím na pokoji, známe se dobře a naprosto mu věřím. Je skvělé, když má gólman takové sebevědomí, vychází mu to a skvěle rozehrává.

Jak těžké pro vás bylo ubránit silného útočníka N’Doyeho?

Věděli jsme, že budou hrát jednoduše. Rychle rozehrávají, pak kopnou dlouhý balon na něj. Sbírají odražené míče, hrají nepříjemný nátlakový fotbal. Důrazný, samý souboj, to bylo vidět. Už v Petrohradu proti Dzjubovi to nebylo jednoduché, ale i teď jsme to všichni zvládli. Nevybavuju si stoprocentní šanci: ve druhém poločase neměli nic, v prvním dvě příležitosti, kdy jsme trochu zaspali.

Jak důležité jsou tři body z Kodaně?

Hodně, tady se nebude vyhrávat lehce. Jsme rádi, ale pořád jsou to jen tři body a máme před sebou tři důležité zápasy.

Mladému Matouškovi asi vítězný gól přála celá kabina, ne?

Určitě. Honza je rád, že to konečně prolomil. Měl šance, ale nepadalo mu to tam, i když se hodně snažil. Teď se mu určitě ulevilo, je za to rád.