Chtěli vyhrát kvůli Lafatovi. Byl to jeden z hlavních důvodů, řekl Šural

Šestatřicetiletý Lafata se na hřiště dostal v 60. minutě, tedy zhruba čtvrt hodiny poté, co Šural využil parádní přihrávku Tala Ben Chaima a otevřel skóre.

„Měl jsem to snadné, od Tala přišel výbornej balon,“ prohlásil Šural. „Takových situací ale bylo spoustu už v prvním poločase, jen jsme to nedokázali dostat do správného prostoru.“

Sparta, která hrála od 38. minuty proti deseti, měla několik možností vyhrát vyšším skóre, ale ani nasazení kanonýra Lafaty, kterému scházejí dvě branky ke dvěma stům gólů v české lize, nepomohlo.

Šural přiznal, že se při jedné akci v závěru utkání soustředil víc na přihrávku Lafatovi než na vlastní zakončení.

„Bylo to při přečíslení na konci. Už jsem tolik nemohl a čekal jsem, až se obránce rozeběhne proti mně, abych to mohl dát Davidovi. Ale bek to zavřel a nechal mě běžet, takže jsem to pak vyřešil tak, jak jsem to vyřešil,“ popisoval Šural akci z nastavení, kterou zakončil nepřesným pokusem na zadní tyč.

Nakonec „jen“ 1:0, ale vzhledem k boji o třetí příčku cenná výhra, že?

Byl to kvalitní soupeř, vítězství je cenné. Ale i vzhledem k tomu, že došlo brzy k vyloučení, jsme samozřejmě chtěli vyhrát větším rozdílem, protože jsme věděli, že to potřebujeme. Bohužel se to nepodařilo, ale tři body jsme potřebovali a máme je.

Do posledního domácího utkání za Spartu naskočil David Lafata, byla motivace o to vyšší?

Samozřejmě, všichni jsme to věděli a několikrát jsme si to i říkali. Také jsme si řekli, že jeden z hlavních důvodů, proč vyhrát, je kvůli Davidovi.

Jablonec v souběžně hraném duelu vyhrál na Slavii, má tudíž třetí místo ve svých rukou. Co na to říkáte?

Jsem překvapenej, myslel jsem, že Slavia k tomu přistoupí tak, aby si zajistila druhé místo. Ale neřeším to, nemůžeme řešit, že je Jablonec o bod před námi, když jsme sami poztráceli asi patnáct bodů úplně hloupě. Naše chyba, ne někoho jiného.

Jak jste vnímal atmosféru, kterou příznivci vytvořili nejen Davidu Lafatovi?

David si to zaslouží, fanoušci byli úžasní. Ještě se mělo vyhrát větším rozdílem a bylo by to příjemnější.