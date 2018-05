Sparta - Olomouc 1:0, spoustu střel a šancí, důležité body trefil Šural

Slávisté vybouchli, od soupeře, kterého porazili ve finále poháru, dostali doma tři góly. Pro Spartu to znamená, že je v tabulce čtvrtá, bod právě za Jabloncem, který má blízko do základní skupiny Evropské ligy. Sparťané by o ni v současné situaci museli bojovat v předkole.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě.

Pokud naváží na sobotní výkon a přidají přesnější zakončení, měli by mít jistě větší šanci než před rokem, kdy pro ně poháry skončily dřív než začaly.

Už v prvním poločase zasypali Olomouc třinácti střelami, hlavně v závěru ji zamkli v šestnáctce, měli plno šancí. Ale hosté celou dobu odolávali, přestože od 38. minuty hráli bez vyloučeného kapitána Vepřka, který neudržel nervy, zezadu skopl Šurala a viděl druhou žlutou kartu.

Jenže dál už Olomouc tlak domácích neustála, stačilo pětačtyřicet vteřin druhé půle a Sparta slavila. Kanga chytře vysunul Ben Chaima, na jeho střílený centr doklouzal ve vápně Šural a narval míč pod břevno.

Spartě zápas sedl, už v prvních minutách se nastěhovala na polovinu soupeře a často se dostávala do zakončení. Jenže tam to skřípalo. Střela Stancia proletěla těsně vedle, Šural z tutové pozice hlavičkoval do brankáře Buchty. Pak zahodil další možnost po přihrávce Plavšiče, nebezpečně pálil i Ben Chaim, který dostal šanci místo zraněného Kadlece.

Olomouc? Za celý zápas měla jedinou šanci, zato obrovskou: po centru Řezníčka zůstal Zahradníček v 7. minutě sám před Nitou, ale trefil jen sparťanského gólmana.

Sparta soupeře přehrávala, ale gólu se dočkala až ve druhé půli. A po hodině hry se dočkali i fanoušci, kteří celý zápas vyvolávali kapitána Lafatu. Ten vběhl do hry místo Stancia, od Šurala dostal kapitánskou pásku a mohl domácí loučení s kariérou vylepšit gólem.

Jenže ani jednu ze svých šancí neproměnil. Když Kangova bomba narazila do tyče, prodral se k dorážce, ale z voleje střílel nad. V druhém případě ho parádně vychytal Buchta, který vytáhl jeho hlavičku do protipohybu. A v závěru k němu nedoputovala ani přihrávka od Šurala.

Spoluhráči ho hledali, snažili se, aby si naposledy užil gólovou oslavu na Letné. To se nepovedlo, takže poslední šanci na ligový gól dostane sparťanský kanonýr za týden v Ďolíčku proti Bohemians.