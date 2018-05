Sparta dál věří v třetí místo. Hapal: Budeme se rvát i v posledním kole

Sparta vrátila Olomouci podzimní porážku 0:1, na Letné hrála od 38. minuty v přesile po vyloučení Vepřeka a k vítězství dokráčela zaslouženě. Jen skóre mohlo být vyšší, což si kouč Hapal velmi dobře uvědomuje.

„Je to jediná kaňka. Bylo hodně situací, které se daly vyřešit skoro až do prázdné brány,“ mrzelo Hapala.

„Jinak jsme proti těžkému soupeři hráli dobře. Olomouc góly nedostává, Radakovič i Jemelka mají vynikající formu, ukazují to i výsledkově. V první půli jsme měli tutovku, oni taky jednu, důležitý byl pak Šuralův gól na začátku druhé půle. No a pak těch situací bylo moře. Tři na jednoho, dva na jednoho, špatně jsme to řešili,“ prohlásil sparťanský trenér.

Olomoucký trenér Jílek uvedl, že Sparta byla porazitelná. Co na to říkáte?

Na to je těžké reagovat. Jestli jsme byli porazitelní, tak to asi soupeř měl předvést. Kromě té jedné šance žádnou neměli. Po obdržené žluté kartě byl ten druhý zákrok Vepřeka hloupý, nemůže do souboje jít takhle. Kdybychom byli porazitelní, tak bychom prohráli... Těžko se na to reaguje.

Davida Lafatu čekalo poslední domácí utkání v kariéře, jak bylo složité ho nenasadit od začátku?

Chtěli něco trochu změnit, být nahoře pohyblivější. David je totiž stylově podobný jako Šural. Že Lafi půjde do hry, jsme věděli, bylo to v plánu, ale nevěděli jsme, že vypadne jeden hráč (Semih Kaya) už při rozvičce, že se pak lehce zraní Stanciu. Ale že Lafata bude hrát, nás napadlo už po zápase v Jihlavě, kdy se zranil Venca Kadlec.

Kvůli jakému zranění nakonec nezasáhl stoper Kaya?

Měl problém s kotníkem. Už na tréninku. Rozhodovali jsme se po konzultaci s ním i s doktory, jestli ho nasadit. Moc chtěl hrát, ale po rozcvičce řekl, že ho to omezuje. Za což jsme rádi, protože je důležité, aby hráli ti, kteří jsou stoprocentně fit.

Jablonec má po výhře na Slavii třetí příčku ve svých rukou. Je už hotovo?

Budeme se rvát i v posledním kole, tenhle výsledek jsme stejně nemohli ovlivnit. Nevím, Slavii to asi nevyšlo, v posledním domácím zápase se nerozloučila s fanoušky pěkně. Nám se povedlo zvládnout náš zápas a pořád ještě zbývá jedno kolo. Do Jablonce jede příště Slovácko, venku velice nepříjemné, pohyblivé, běhavé... Uvidíme, jestli tam třeba neurve nějaký bod.

Zpět k Lafatovi, jemuž zbývají dvě branky do ligové dvoustovky. Bude hrát v posledním kole na Bohemians?

Teď z voleje to neřeknu. Máme dost problémů, dva hráči se nám vykartovali. Já bych mu ty dva góly strašně přál, ale soupeř určitě nebude chtít prohrát. Teď ho Buchta vychytal... Uvidíme, koho zařadíme do sestavy.

VIDEO: Emoce byly silné, chci poděkovat fanouškům, řekl dojatý Lafata Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak bylo těžké si odmyslet atmosféru kolem Lafaty, vytlačit to z hlavy? Možná mu spoluhráči až moc nahrávali...

Pro mě jako pro kouče to nebylo jednoduché. Věděl jsem, že je to pro Lafiho rozlučka v domácím prostředí, věděli jsme, že do utkání půjde, i že to nebude od začátku, navíc proti Olomouci, kde jsem dlouho hrával, boj o poháry... Specifický zápas, nabízel úplně všechno. A bylo to kvalitní od nás i od soupeře. Snažil jsem se soustředit na nás, měli jsme taktický plán, nakonec se ukázalo, že byl správný a zvítězili jsme.