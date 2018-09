Šance Součka mrzela, výkon ho těšil. Je vidět, že naše cesta funguje, řekl

„Je to škoda, kdyby to bylo 2:0, byl by závěr snadnější. Chtěli jsme ještě dát gól, takhle to byly trochu nervy, protože Bordeaux mohlo třeba z nějakého brejku vyrovnat. Ale pomohla nám skvělá obrana,“ uvedl Souček.

Od začátku jste působili velmi jistě, byli jste před utkáním vůbec nervózní?

Asi nějaká nervozita trochu byla před zápasem, přeci jen je to Evropská liga. Ale hnedka to z nás spadlo. Dali jsme si první lehký balony a viděli jsme, že jsme hráli dobře. To vždycky pomůže a je to pak jednodušší.

Bordeaux jste hodně přehrávali, překvapilo vás, jak snadné to bylo?

Koukali jsme na video a docela jsme si je rozebrali. Čekali jsme, že i venku by nás mohli napadat, ale oni spíš stáli vzadu, takže jsme si to dávali a myslím, že jsme měli super kombinace. Bylo překvapení, kolik prostoru jsme měli.

I loni jste skupinu Evropské ligy začali vítězstvím 1:0, vybavil jste si to?

Akorát loni to nakonec s postupem nedopadlo, ale vždycky je super vyhrát na začátek. Koukal jsem, že ve druhém zápase Kodaň s Petrohradem remizovala, pro nás super. Do Petrohradu pojedeme s čistou hlavou.

Potvrdili jste si, že jdete po správné cestě, když to, co klape v Česku, funguje i na evropské scéně?

Dali jsme se na nějakou cestu, hrajeme určitým stylem už delší dobu a je vidět, že to funguje. Doufám, že se budeme ještě zlepšovat.

Jak se vám hraje s Ibrahimem Traorém, který do Slavie přišel teprve před dvěma týdny?

Je tady jinak náročný styl než ve Zlíně, ale myslím, že odvedl výborný výkon. A když třeba chvíli nemůže, mákne Hušby (Josef Hušbauer) nebo já, zastupujeme se a sedí nám to.

Je to velká změna proti tomu, když pod hrotem nastupoval Jan Sýkora?

Je to trošku jinačí, protože Syky je víc náběhový typ. Ale zas takový rozdíl to není, pořád máme stejný styl hry.