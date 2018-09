Muž velkých zápasů. Přitom na ně speciální recept nemám, říká Zmrhal

Byla to náramná trefa. Krásná střela levačkou pod břevno, za kterou brankář Benoit Costil plachtil marně. „Jedna z nejhezčích branek, kterou jsem v životě dal. Vlastně si ani na žádnou takovou nevzpomínám,“ vyprávěl krátce po důležitém vítězství 1:0.

„Víme, že v naší skupině Petrohrad v Kodani remizoval jedna jedna, takže je to pro nás určitě ideální vstup do Evropy. Ale ještě nás čeká hodně zápasů,“ varuje.



Nebyl ten první snadnější, než jste čekali? Bordeaux jste k ničemu nepustili.

Dobře jsme se na ně připravili a odvedli jsme maximum. Máme velkou radost a jsme spokojení, že jsme vyhráli, navíc bez inkasovaného gólu. Mohlo to skončit i vyšším rozdílem, třeba já tam měl další obrovskou šanci.

Proč jste ji neproměnil?

Byla to chyba, z toho bych gól určitě dát měl. Bohužel jsem se víc soustředil na to, abych trefil míč, než abych ho umístil. Přitom to stačilo uklidit placírou k tyči...

Neměli jste v závěru kvůli těm neproměněným šancím o vítězství strach?

Je pravda, že bychom měli tu druhou půli odehrát lépe, víc se udržet na míči, dostat do hry trochu víc klidu, kontrolovat ji. Na můj vkus jsme se trochu zbytečně až moc hrnuli dopředu, za každou cenu jsme chtěli dát gól. Nakonec můžeme být rádi, že soupeři žádnou šanci neměli.

Vítězstvím jste do Evropy vstoupili také před rokem, ale k postupu jste to nedotáhli. Teď se cítíte silnější?

Všichni doufáme, že to dopadne lépe. Jsme sehranější, nějakou chvíli už spolu hrajeme, víme o sobě. Ale pokaždé se musíme na utkání připravit na sto procent. Už v neděli hrajeme ligu, která bude stejně důležitá jako zápas s Bordeaux. Jsme ve Slavii a pokud chceme hrát víc soutěží a být úspěšní, musíme ke všem zápasům přistupovat stejně. Ať už je to Evropská liga, domácí soutěž nebo pohár.