Špatné Bordeaux? Ne, to byla zásluha našeho týmu, říká Trpišovský

„Celkově jsem spokojen s výsledkem i s hrou v defenzívě, ale představoval jsem si, že je víc potrápíme v útoku. Mám-li hledat chyby, tak jsme zkazili dost centrů a nedařily se nám standardní situace,“ konstatoval trenér Slavie.

Zrovna odbíjela půlnoc, když Jindřich Trpišovský komentoval čerstvě dohrané utkání. I v pozdní čas trpělivě odpovídal na otázky, hovořil obsáhle a neschovával se za fráze.

Co všechno na konferenci v Edenu zaznělo?

O průběhu zápasu:

V prvním poločase jsme drželi míč a dobře eliminovali protiútoky. Bylo to důležité, protože jakmile se soupeř dostal k míči, těžko se mu odebíral. Jejich intenzita přihrávek byla tak velká, že nás stálo spoustu sil je zachytávat. Ve druhém poločase hráli výš, napadali a zavírali naši rozehrávku. Hodně jsme běhali bez míče, ale i tak jsme mohli přidat rozdílový gól. Šance jsme na to měli.

O hře Bordeaux, které poprvé vystřelilo na branku v 87. minutě:

Myslím, že to byla zásluha našeho týmu, který hrál hodně kompaktně a víc jim nedovolil. Dokud jsme měli síly, tak jsme je nutili k nákopům, což pro ně není typické. Stopeři dostupovali středního útočníka Brianda, nenechali ho otočit s míčem, a proto to vypadalo relativně lehce. Kdybychom však polevili v ostražitosti a v plnění defenzivních úkolů, tak by Bordeaux něčím určitě zahrozilo.

O zlepšené hře obrany v podzimní sezoně:

Nehrajeme vzadu bezpečněji, ale přesněji. Umožňuje nám to stav hrací plochy, který je mnohem lepší, než byl na jaře, takže nám dovoluje hrát víc na riziko. Hrajeme víc kombinačně, neztrácíme tolik míčů, nepanikaříme při napadání. Hráči jsou na sebe víc zvyklí, mají aktuálně dobrou kondici a jsou sebevědomí.

O sebevědomém výkonu Slavie:

Jediná šance, jak dnes uspět, je zachytit světový trend, který velí hrát aktivně a kombinačně. Jsem přesvědčen, že vyčkávací taktika a hra v bloku postupně zmizí. Hráči budou technicky tak dokonalí, že se přes takové postavení dostanou. Fotbal spěje ke komplexnosti, šanci budou mít jen hráči, kteří umí dopředu i dozadu. Uspět se dá jedině tak, že dotlačíte soupeře do hry, která mu nebude vyhovovat. Vyžaduje to dobrou kondici a charakter hráčů. Jak zaspíte, hned toho soupeř využije.

O dalších vyhlídkách v základní skupině:

Výsledek neznamená víc, než dobrý start. Hraje se o dalších patnáct bodů a ze zkušenosti víme, že k postupu jich bude potřeba devět a víc. Výhra v prvním zápase se silným soupeřem je však důležitá z toho pohledu, že teď letíme do Petrohradu, kde nás čeká těžký zápas.

O skládání sestavy:

Chtěli jsme zachovat kostru ze zápasu se Slováckem, ale museli jsme počkat, jaký bude zdravotní stav hráčů. Coufal a Traoré, nebyli fit, ale chtěli za každou cenu nastoupit. Šli přes bolest, ale byly to hendikepy, které se daly překonat a nehrozilo zranění. Jak znám Láďu Coufala, tak jsem věděl, že bude chtít hrát. Práh bolesti má jako boxer, a ještě umí dobře hrát i fotbal; to je pro něj dobrá kombinace.

O výkonu Traorého, který nastoupil za Slavii poprvé v domácím utkání:

Do týmu velmi dobře zapadl. Má vrozenou herní inteligenci, není to už žádný mladý janek. Osa týmu drží pohromadě, jen on nahradil jednoho hráče, takže ti ostatní mu mohou pomoci. První zápas v domácím prostředí je vždycky důležitý, on hrál ještě před třemi lety hrál za Táborsko v lese na Soukeníku, a teď premiéru zvládl výborně.

O pozdním nasazení další posily Matouška:

Nejdřív šel na hřiště Baluta kvůli držení míče, pak Frydrych, aby pomohl při standardních situacích a soubojích s hlavičkáři. Matoušek měl jít místo Tecla, ale ještě jsme čekali jsme, jak budou vypadat hráči, kteří nastupovali se zdravotním hendikepem. Teclovi se navíc dařilo, v 85. minutě vypadal jako v první, a tak jsme se střídáním nespěchali.

O Zmrhalově zklamaném výrazu při střídání:

Asi byl naštvaný, že nedal rozdílový druhý gól a nechal nás tam v nervech. Už v sedmdesáté minutě hlásil, že má křeče. Dohodli jsme se, že vydrží nejdéle, jak to půjde. Neproměněná šance ho mohla mrzet, ale jinak je ve skvělém rozpoložení. Sbírá body v každém zápase, je aktivní a dnes krásně trefil střeleckou pozici, ze které dal nádherný gól. Byla to fantastická střela!

O Součkově roli v týmu a jeho eventuálním zimním odchodu:

Nechci vůbec myslet na to, mohl odejít; to bych měl ještě víc starostí, než mám. Počítám s tím, že teď tady je, a když bude zdravý, odehraje s námi ještě nějakých dvacet zápasů. Co bude potom, je daleko. Ale je jasné, že ho zahraniční týmy vidí a nabídky určitě přijdou. Je to hráč neskutečných parametrů. Vždy ví, kde má stát, a jeho statistiky získaných míčů a vyhraných soubojů jsou neuvěřitelné. Musíme se připravit na to, že jednou odejde, ale najít náhradu, to je jako nahradit útočníka, který do pětadvacet gólu za sezonu. Užívejme si, že teď běhá v našem dresu.



O příštím soupeři, kterým budou už v neděli Bohemians:

Hned po zápase jsem přemýšlel o tom, že to nebude vůbec jednoduché. Bohemka je skvěle kondičně připravená, bude čekat na chybu, aby mohla vyrazit do brejku. Musíme udělat vše pro to, abychom co nejvíc zregenerovali. Bude to úplně jiné než tento zápas, a možná těžší, než si spousta lidí myslí.