Na Slavii tentokrát s potleskem. Je to příjemné, usmíval se Plašil

V prosinci 2005 hrál totiž na Slavii s Monakem a tehdy ho čeští fanoušci zrovna vřele nepřivítali - reprezentant byl terčem pískotu a nadávek.

Zato nyní? Obrat. V 85. minutě přepouštěl zkušený záložník Bordeaux místo Otáviovi a z tribun slávistického stadionu slyšel sympatický potlesk.

„Snažil jsem se jít ze hřiště co nejrychleji, protože člověk neví...“ pravil Jaroslav Plašil po utkání Evropské ligy. „Ale ne, bylo to hlavně kvůli tomu, aby střídající hráč mohl nastoupit co nejdřív a pokusit se zápas ještě trochu zvrátit,“ vysvětloval, že reakce příznivců ho velmi potěšila. „Jo, určitě je to příjemné. Proti minulé zkušenosti určitě.“



Jaké máte pocity po takovém utkání?

Jsme zklamaní, že jsme tady nedokázali něco uhrát. Slavia byla lepší, hrála fakt dobře, zasloužila si vítězství. Hlavně v první půlce, kdy si to dávali, jak chtěli, a my jsme akorát běhali bez balonu. Byli jsme všude pozdě. Druhou půli už to z naší strany bylo malinko lepší, ale bohužel si nedovedeme vytvořit šance a proměnit je. To byl největší rozdíl mezi námi a Slavií.

Překvapila vás Slavia?

Nepřekvapila. Věděli jsme, že má formu, hrála dobře zezadu. Pak je pravda, že náš gólman chytil minimálně jeden gól... Je to zklamání.

Byl to v současné situaci Bordeaux obvyklý výkon? Dokáže tým zahrát lépe?

Každopádně dovedeme hrát líp! Zápas dopadl, jak dopadl, musíme na to zapomenout a koncentrovat na příští utkání: v neděli hrajeme proti poslednímu Guingampu.

Vám osobně se herně daří, je aspoň to pozitivum?

Hlavní je týmový výkon. Bohužel se nám teď nevedlo a budeme to muset rychle změnit, jinak budeme mít problémy i ve francouzské lize.

Z dosavadních dvanáct zápasů Bordeaux jste jedenáctkrát nastoupil v základu. Je to náročný vstup do sezony?

Když nejsou výsledky, tak je to těžký pro všechny. Máme tady mladé hráče, kteří mají velkou kvalitu, pak záleží na nich, jak ji uplatní na hřišti. My starší tu jsme od toho, abychom se jim pokusili pomoct. Potřebovali bychom najet na pozitivní vlnu.