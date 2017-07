Sedm změn v sestavě: souhra vázla, ale nakonec Slavii risk vyšel

„Vyhráli jsme, takže to svůj účel splnilo,“ konstatoval trenér Jaroslav Šilhavý. „Některé pasáže hry nebyly dobré, s některými hráči jsme byli spokojeni víc, s jinými míň. V dalších zápasech se nám tyhle zkušenosti mohou hodit.“

V úterý proti Borisovu poslal Šilhavý do hry to nejlepší, co mohl. O Ligu mistrů se rval tým, který vykrystalizoval z těžkých přípravných zápasů. Hru řídil Hušbauer s Dannym, defenzívu drželi Deli či Ngadeu, na hrotu se rval Škoda. Ti všichni dostali v sobotu volno, stejně tak i záložníci van Buren a Rotaň.

V základní sestavě vydržel jen brankář Laštůvka a obránci Frydrych, Jugas a Bořil. Zbytek týmu se kompletně proměnil. Sedm změn!

Ani diváci nebyli v plné síle, oproti úterku jich ubylo sedm tisíc. Samotnou nominací se ještě nemuseli cítit okradeni, vždyť se do hry chystala další hvězdná posila Altintop, oblíbenec publika Mešanovič či reprezentant Souček.

Hra však nebyla zdaleka tak plynulá jako v závěrečných přípravných zápasech či v premiéře s Borisovem.

Halil Altintop sice suverénně proměnil penaltu a rozhodl tím o vítězství, ale jinak jeho hra spíš budila rozpaky. Párkrát vnesl nečekanou přihrávkou moment překvapení, ale jindy poslal míč soupeři, špatně rozehrál standardní situaci, chyběla mu rychlost. „Hrál první zápas na tomhle stadionu, myslím si, že odvedl slušný výkon,“ řekl diplomaticky trenér Šilhavý.

Plzni to loni nevyšlo, prohrála se Zlínem a vypadla z Ligy mistrů

Loni v srpnu mezi dvěma zápasy play-off Ligy mistrů s Ludogorcem Razgrad podobně šetřila opory Plzeň. Trenér Pivarník udělal dokonce osm změn a vymstilo se mu to. Prohrál doma se Zlínem a ani v Lize mistrů nebyl úspěšný.

To Slavia si tři body v lize uhrála. Další krok ji čeká ve středu.

Sedm změn ve Slavii udělal před rokem i Uhrin. Musel Sedm změn udělala Slavia i minulý rok v dubnu v utkání 23. kola na Dukle. Na rozdíl od aktuální proměny k tomu však trenéra Uhrina donutily okolnosti - tresty a zdravotní komplikace. Oproti předešlému zápasu (na Spartě) nemohli kvůli zranění nastoupit Berkovec, Jablonský, fit nebyl Škoda, nemoc vyřadila Železníka s Černým a Hušbauer byl v trestu. Místo nezbylo na Latku. Byla z toho premiéra Baráka v základní sestavě, stejně jako teď dostali šanci Bílek s Mešanovičem, i tehdy odpočíval Škoda a Hušbauer...

„Neříkám, že byl důvod šetřit tolik hráčů z hlediska fyzičky, ale může se někdo zranit a podobně. Proto jsme se tak rozhodli,“ řekl Šilhavý. „Hráči, kteří dnes nastoupili, se s námi normálně připravovali. Když jsme v některých zápasech po poločasech střídali celé jedenáctky, předváděly obě sestavy naprosto vyrovnané výkony.“

„Hrajeme tři soutěže, chceme v nich být úspěšní, a proto je tady tolik kvalitních fotbalistů. V průběhu sezony se nám to bude hodit, právě tím můžeme být úspěšnější než ostatní,“ myslí si Jiří Bílek. Stoper je kapitánem v kabině, ale na hřišti už moc prostoru nedostává. „Tři čtvrtě roku jsem nehrál celých devadesát minut, takže jsem si to užil, ale ke konci mě chytaly křeče.“

Jaroslav Šilhavý změny avizoval už v úterý po utkání s Borisovem. Počtem však překvapil. Své hráče, i soupeře. „Nečekal jsem tolik změn,“ řekl obránce Bílek a podobně mluvil i teplický trenér Daniel Šmejkal. „Se změnami jsme počítali, ale upřímně přiznávám, že jsem čekal tak tři čtyři.“

Vondrášek: Okradli nás! „Jsme lidi a děláme chyby. Bohužel i rozhodčí je jen člověk," řekl teplický obránce Tomáš Vondrášek, po jehož odpískané ruce sudí nařídil pokutový kop. On hru rukou popírá a lituje, že tento moment rozhodl o výsledku. Celý článek

Víc než o změnách v sestavě se nakonec mluvilo o sporné penaltě, která rozhodla o výsledku. Slavia po ní už od deváté minuty vedla, ale Tepličtí se po zbytek zápasu statečně rvali o bod. Za předvedenou hru by si ho i zasloužili.

„Potvrdili pověst silného týmu složeného ze zkušených kluků, který loni do posledního kola hrál o poháry. Po dvaceti minutách přebrali iniciativu a my jsme tahali za kratší konec. Rychle jsme ztráceli míče a běháním bez něj nám ubývaly síly. Naštěstí toho soupeř nedokázal využít,“ uznal Jaroslav Šilhavý. „Bylo by veselejší z nějakého brejku dát gól na 2:0, aby byl klid. Takhle se odehrávalo drama až do konce. Jsem rád, že jsme to ubránili.“