I rozhodčí je jen člověk, udělal chybu, řekl teplický bek k penaltě

„Mrzí mě, když takový okamžik rozhodne zápas a nás okrade o úspěch, o možný bodový zisk. Pořád se volá po videu, a pak se stane tohle,“ stěžoval si 29letý fotbalista.

Mluvil o křivdě a ovlivněném utkání, ale k vlastnímu spornému okamžiku se úplně zřetelně nevyjádřil: „Nevím, jestli se to v televizi rozebíralo, abych nebyl za blbečka, ale podle mne mě to trefilo do hlavy a do nohy, ruku mi to ani neškrtlo.“

Nešťastný souboj svedl se slávistou Frydrychem, jemuž skočil do hlavičky. Nataženou nohou míč zvedl proti svému obličeji, v téže chvíli však před hlavou i máchl rukou. Zda se jej dotkl, žádný televizní záběr neprokázal.

Rozhodčí Orel nechal hru běžet ještě deset možná patnáct vteřin, až pak zapískal.

Zdálo se, že mu poradil asistent přes vysílačku.

„Po zápase jsme se ho na to ptal, řekl, že se rozhodl sám, jen si tu situaci potřeboval přehrát v hlavě,“ tlumočil Vondrášek svůj dialog s rozhodčím. „Prý si byl stoprocentně jistý, ale přitom si to musel patnáct vteřin promýšlet. Nerozumím tomu. Kdyby si byl jistý, tak to pískne hned.“

Šilhavý: A na kterou penaltu se ptáte?

Trenéři se ke spornému momentu moc nechtěli vyjadřovat. Viděli vše jen z laviček a před tiskovou konferencí se ještě nestihl zastavit u videa.

„V reálu jsem to viděl špatně a v televizi zatím vůbec, takže těžko mohu něco komentovat,“ řekl Daniel Šmejkal, trenér Teplic.

Domácí kouč Jaroslav Šilhavý na dotaz z pléna reagoval vlastní otázkou. „A na kterou penaltu se ptáte? Na ruku, nebo na faul na Altintopa?“ Šilhavý narážel na moment ze 38. minuty, kdy Altintopovi skluzem zablokoval střelu teplický stoper Jeřábek.

„Zdálo se mi, že na penaltu byly oba zákroky, ale nemám to ověřené, záznam jsem neviděl, tak to nebudu hodnotit,“ dodal trenér.

Shodou okolností Slavia vyhrála i druhý soutěžní zápas v nové sezoně 1:0 gólem z penalty; obě byly nařízeny po situacích, v nichž účinkoval obránce Michal Frydrych. V úterý v předkole Ligy mistrů dal Borisovu vítězný gól Milan Škoda, v sobotu skóroval Halil Altintop.