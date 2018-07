Tohle mužstvo se nepoloží, říká olomoucký kouč Jílek po špatném startu

Jaké jste měl přání před losem?

Když jsem viděl pět týmů, se kterými se můžeme potkat, tak jsem si říkal, že by to mohlo být Molde nebo Rapid. Na ty dva jsem sázel. Kluci v kabině spíš inklinovali ke špičce, takže nejčastěji chtěli Sevillu. Myslím, že pro klub by byl hodně zajímavý Rapid co se týče dojezdu i atraktivity.

Asi nejhorší variantou by byl rumunský klub FCSB. Nepříliš atraktivní a velmi silný, že?

Ty jsme nechtěli určitě, i když Miloš Buchta se chtěl podívat zpátky do Rumunska. Laco Onofrej tipnul Alkmaar.

Vyhrál něco?

Nevyhrál nic, ale měl přání potkat se s Alkmaarem. Může mu to vyjít, pokud Alkmaar postoupí.

V což, předpokládám, doufáte.

Určitě. Pro nás je z pohledu atraktivity a fotbalové tradice lepší. Holandsko bych upřednostnil i s ohledem na cestování a všechny další organizační věci, které jsou s tím spojené. Budeme fandit Alkmaaru, abychom si zahráli s holandským mančaftem. Byť by byl favoritem.

Budete sledovat jejich dvojzápas?

Hraje se už teďka ve čtvrtek. Budeme co nejrychleji zjišťovat co nejvíc informací k oběma týmům a uvidíme, jestli se vydáme i přímo na zápas.

Jaké zrcadlo vám nastavila úvodní ligová porážka 0:3 se Slavií?

Bylo to velmi poučné utkání, protože to byl obrázek, s jakou kvalitou se můžeme ve třetím předkole Evropské ligy potkat. A také ve třetím kole ligy máme Plzeň. Pevně věřím, že se z toho otřepeme, protože to nebyla otázka toho, že bychom nepracovali. Prostě jsem se potkali s lepším soupeřem. Výsledek je docela krutý. Sport přináší příjemné chvíle při vítězstvích i ty méně příjemné. Musíme to vzít jako fakt a jdeme dál. Potěšila mě výborná kulisa, byť prognózy takové nebyly. Přes devět tisíc na první kolo – klobouk dolů. Doufám, že výsledek fanoušky neodradí a budou nás podporovat i nadále.

Co bylo špatně?

Úvodní zápas jsme si představovali s jiným výsledkem, nicméně jsme narazili na hodně silného soupeře, který naplnil prognózy, že bude jedním z kandidátů na titul. Přidejte si k tomu navíc obrovskou efektivitu, protože si nemyslím, že by nás Slavia první poločas přehrávala, ale prostě ze dvou situací, které bych nenazval ani šancemi, dvakrát skórovala. Otáčet stav 0:2 s takhle silným týmem je strašně složité. Chtěli jsme ještě něco změnit, dali jsme tam nové hráče, ale nutno přiznat, že Slavia nás nepouštěla do tolika šancí, kolik bychom si představovali. Bylo to dáno i naší nekvalitou v přechodové fázi; ztratili jsme spoustu míčů a kvůli tomu Slavia kontrolovala výsledek. Ukázal se jednoznačný rozdíl v kvalitě řešení. Slavia měla většinou správná rozhodnutí, my jsme nedokázali situaci dohrát tak, jak bylo potřeba.

Hodně vám chyběl produktivní Jakub Plšek?

Samozřejmě chyběl, je to hráč, který dlouhodobě prokazuje kvalitu a hlavně je to jeden z fyzicky silných hráčů. My jsme pak ztratili sílu a výšku. Když se tam postaví trojúhelník Hušbauer–Ngadeu–Deli, tak je to obrovská síla a ještě velmi slušná rychlost a hernost. Ale nechci se schovávat za to, že nám chyběl Kuba Plšek. Určitě by pomohl, ale jestli by s ním byl jiný průběh utkání, to si netroufám tvrdit.

Je šance, že v pátek nastoupí?

Nedokážu vůbec odhadnout. Podstupuje léčebné procesy, které by měly urychlit rekonvalescenci. Ale nedokážu říct, kdy bude k dispozici – jestli to bude za tři dny, nebo čtrnáct dní. Je to nešťastné zranění úponové šlachy. Dráždí ho to. Může to vyžadovat delší dobu, ale pokud se to dostane do klidového stavu, tak by mohl být během týdne nachystaný.

Nešpor měl proti urostlým stoperům Slavie v Sigmě těžkou premiéru. Jak ho hodnotíte?

Předvedl, co jsme očekávali. Svedl ohromné množství soubojů s nadstandardní stoperskou dvojicí na úrovni naší ligy. Něco uhrál víc, něco míň, ale práce, kterou jsme po něm v presinku chtěli, udělal velké množství a to, že se neprosadil do zakončení, je spíše kvalitou útočné hry týmu než Martina Nešpora. Porci, kterou jsme chtěli, zvládnul. V 65. minutě už měl problémy, protože nebyl dlouhodobě připravován. Odevzdal to, co mohl. Nemůžu říct, že jsem spokojený, ale byl jsem spokojený s tím, jak to odpracoval, jak to zvládl. Je potřeba na to navázat dál, aby měl nadstavbu a dostával se do šancí, ale to není jenom o něm samotném.

Místo Radakoviče, jehož koupila Sparta, hrál Štěrba, který zaváhal hlavně při první brance. Co říkáte na jeho výkon?

Na Honzovi byla vidět nerozehranost. Dva roky nehrál ligu. Přece jen je něco jiného hrát proti kvalitním týmům v přípravě a pak proti jednomu z nejlepších týmů v lize mistrovský zápas. Ale neřekl bych, že by odehrál špatné utkání. Na druhou stranu u stopera stačí malá chyba a soupeř ji potrestá. Před prvním gólem špatně reagoval, ale celkově jsme dlouhý aut špatně bránili. Před Součkem i za ním měl být hráč. Přitom jsme tam byli v dostatečném počtu. S tím jsem nebyl spokojen. K Součkovi se to odrazilo dílem náhody a trefil to výborně. I před třetím gólem se dalo jednat jinak. Ale kde jinde má zkušenosti Honza Štěrba nasbírat, než že tyhle zápasy bude hrát. Rozhodli jsme se pro tuhle cestu. Po jednom zápase ho nebudeme házet přes palubu. Některé věci se daly vyřešit jinak, ale řekl bych, že v utkání obstál. Je vidět, že po Urošovi Radakovičovi díra je, ale budeme pracovat na tom, aby byla co nejmenší.

Bylo pro vás velké dilema, jestli upřednostnit Štěrbu, či Kotouče?

Bylo. Víceméně se vyřešilo tím, že Honza Kotouč měl otřes mozku, jinak to bylo do posledního zápasu padesát na padesát. Chtěli jsme ještě v generálce vyzkoušet oba stopery, ale už to nebylo možné.

A varianta s levonohým Polomem je špatná, protože druhý stoper Jemelka je také levák?

Pro konstrukci, zakládání útoků, které chceme hrát, je to svým způsobem limitující. Bavíme se o tom, že je to zvláštní, že dva praváci nastupují na stoperu naprosto běžně, ale dva leváci jsou vidět už málokdy. Je to tím, že leváci jsou daleko vyhraněnější na levou nohu, a pak je tím pádem trošku problém. Ve finále bych si to taky uměl představit, ale zkoušeli jsme to jednou v zimní přípravě a nevyšlo nám to.

Střídající Pilař hru oživil. Potvrdil, že až získá herní praxi, bude velkou posilou?

Jednoznačně. Jak bude mít Venca ještě větší sílu, dostane se v tréninku do optimálního rozpoložení, tak nám stoprocentně pomůže v dalších zápasech. Je to hráč, který si umí vzít balon a nebojí se situací jeden na jednoho. Obrovské zrychlení, dokáže šance připravovat. Obrovsky mě překvapil v soubojových věcech, nebojí se souboje podstoupit, byť má značný výškový deficit.

Byli jste z první půle opaření? V minulé sezoně jste doma ani jednou neprohráli.

Říkám znovu, že v první půli neměla Slavia žádnou gólovou šanci. Nezvládli jsme odražený balon a střelu ze 27 metrů. Žádná připravená věc, nic. Když prohráváte 0:2, tak co? Otevřeli jsme to a měli brejky. Slavia byla pragmatická. Nebyl to z její strany extrémně útočný fotbal, byla hodně silná do defenzivy, stále tam pak byla v osmi lidech, a hráčská kvalita se prokázala v útočné fázi. My jsme nehráli v optimu, Šimon Falta ztratil čtyři balony ve druhé půli, které běžně uhrává. Třetímu gólu předcházel náš brejk čtyři na tři. Místo abychom to dohráli do šance, dostaneme gól. Už jsme hráli vabank na velké riziko.

Vyčítáte brankáři Buchtovi gól z dálky po ráně Stocha?

Asi mohl Miloš udělat víc, ale míč se hodně vytočil, trefil ho přes šajtlí na zadní tyč. Ale myslím si, že mohl být v jiném postavení. Jednoznačná chyba byla hráčů v blízkosti Stocha, protože jsme věděli, že má takovouhle koncovku. Ukázal to v posledních přípravných zápasech, a jestliže mu dáme pět metrů na 25 metrech, tak je to moc. Tomáš Zahradníček ho zbytečně podběhnul, kdyby se na něj navázal na kontakt, tak střela nepřijde.

Byla to ideální průprava na rychlost Evropské ligy?

Je pěkné mít průpravu, ale kdybychom měli po třech kolech nula bodů, tak se nikdo na průpravu dívat nebude, že? Těžký los tady je. Od Slavie jsme dostali na prdel, ale jsem přesvědčený, že tohle mužstvo se z toho nepoloží. Hned v pátek nás čeká další těžké utkání v Mladé Boleslavi, dáme hlavy nahoru, něco přivezeme a s Plzní už to bude doma zase jiný zápas.