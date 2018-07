Sevillu radši ne, koho teď? Přijatelnější je Alkmaar, míní v Olomouci

„Hodně hráčů si přálo zahrát si proti Seville, my jsme si přáli spíše Rapid Vídeň, to by pro nás bylo hodně zajímavé,“ odhalil trenér Václav Jílek.

AZ ALKMAAR Vizitka Rok založení: 1967

Klubové barvy: červená a bílá

Web: www.az.nl

Největší úspěchy: 2x mistr ligy (1981 a 2009), 4x vítěz domácího poháru (naposledy 2013)

Stadion: AFAS (kapacita 17 023 diváků)

Trenér: John van den Brom

Současné opory: Guus Til, Fredrik Midtsjö, Alírezá Džahánbachš

Zápasy proti českým týmům: 2006/07, 2. kolo UEFA: Liberec - Alkmaar 2:2 2011/12, 3. předkolo EL: Jablonec - Alkmaar 0:2 a 1:1 2013/14, 2. kolo EL: Liberec - Alkmaar 0:1 a 1:1 (ČTK)

„Sevilla by byla asi pecka pro fanoušky, chtěl jsem něco hratelnějšího, což se, myslím si, docela splnilo,“ prohlásil Vepřek.

Z dvojice Alkmaar, Almaty, kterou Olomouci v pondělí odpoledne přiřkl los ve švýcarském Nyonu, by on i Jílek uvítali zápasy s nizozemským mužstvem.

„Pokud by bych si měl vybrat, tak z této dvojice bych se určitě konfrontoval s Alkmaarem,“ potvrdil pro klubový web kouč Jílek. „I ten holandský způsob hry by nám mohl teoreticky více vyhovovat, je takový otevřený, fotbalový. Alkmaar je atraktivnější, i s ohledem na fotbalovou tradici, cestování a všechno další.“

Podobně hovořil i levý bek Vepřek, třiatřicetiletý pamětník posledního olomouckého působení v evropských pohárech.

Před devíti lety naskočil z lavičky na závěr vítězného zápasu druhého předkola v islandském Reykjavíku. Sigma v červenci 2009 zdolala Fram 2:0, následně vyřadila Aberdeen, ale těsně před skupinou vypadla s Evertonem.

KAJRAT ALMATY Vizitka Rok založení: 1954

Klubové barvy: modrá, žlutá a černá

Web: www.fckairat.com

Největší úspěchy: 2x mistr ligy (1992, 2004), 8x vítěz domácího poháru (naposledy 2017)

Stadion: Centrální (kapacita 23 804 diváků)

Trenér: Carlos Alós (Španělsko)

Současné opory: Bauyržan Islamchan, Isael, Andrej Aršavin

Zápasy proti českým týmům: dosud nehrály (ČTK)

„Přál jsem si nějakého soupeře, přes kterého bychom mohli jít dál,“ podotkl Vepřek. „Myslím, že přijatelnější by byl Alkmaar. To by nebylo takové cestování, ani by nás nečekal zápas na umělce,“ dodal.

Olomouc je od Almaty vzdušnou čarou vzdálená přes 5 000 kilometrů a náročný výlet do Kazachstánu se nepozdává ani stoperu Václavu Jemelkovi. „Když jsem viděl možné soupeře, jaké jsme mohli dostat, tak jsem říkal, hlavně ne Kazachstán, takže já bych radši AZ Aklmaar,“ uvedl ryšavý obránce.

Alkmaar je nicméně jedním z nejkvalitnějších celků z osudí. V poslední sezoně skončil v nizozemské nejvyšší soutěži třetí za Ajaxem a PSV Eindhoven.

Čtvrtý tým minulého ligového ročníku zahájí svou pohárovou pouť 9. srpna, odvetu hraje o týden později.

„Těším se strašně moc,“ řekl Jemelka. „Je to odměna za povedenou minulou sezonu a bude to úplně něco jiného než naše liga. Posbíráme zase nějaké zkušenosti a dokážeme si, jestli máme šanci se poprat o základní skupinu.“

Zda bude hrát s Alkmaarem, nebo Almaty, zjistí se svými spoluhráči příští čtvrtek.