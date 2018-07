Nemůžeme dávat hlavy dolů, burcuje olomoucký nováček Nešpor

„Nemůžeme dávat hlavy dolů. Každý se může podívat do zrcadla, že nechal na hřišti maximum,“ říká 28letý forvard, který v létě přišel na Hanou z polského Lubinu.

Čím vás Slavia tak přehrála?

První poločas skončil 0:2 a pak je to těžké, Slavia má kvalitní mužstvo. Škoda těch dvou gólů, mohli jsme hrát trochu klidněji. Druhý poločas už byl těžký, pouštěli jsme se do ofenzivy a Slavie hrála na brejky. Slavie byla dobrá, ale nemyslím, že o tolik lepší.

Jak těžké bylo hrát proti stoperské dvojici Deli - Ngadeu?

Jsou skoro dvoumetroví a ještě siloví, takže když míč lítá vzduchem, je to těžké, protože nejsem taková muskulatura. Měli jsme asi zvolit trochu jiný styl než to jen mydlit vrchem. Mohli jsme se víc prosazovat po lajnách, a když jsme se tam dostali, tak nepřišel žádný centr do vápna. A když už přišel, byli jsme tam v šesti a oni taky. Jen jsme stáli a vůbec žádný náběh. Bylo to těžké, se s nimi pouštět do soubojů. Takové jsou ale zápasy, teď se musíme semknout, v pátek máme další zápas v Boleslavi a musíme se na to maximálně připravit nejlépe jak umíme.

Prvních dvacet minut jste byli aktivnější, pak ale začala Slavie dávat góly.

Dostaneme gól z autu a to je pro nás taková facka. Prvních pár minut jsme byli aktivnější a drželi jsme s nimi tempo, ale fotbal se hraje na góly. První byl protečovaný, Souček se otočil a trefil to do někoho. Hlavně si říkáme, že Stocha nenecháme střílet, on to tak vystřelí a je to 0:2. Pak je těžké se do zápasu vracet. Každý ale dal na hřišti maximum.

Proč jste si téměř celý zápas nedokázali vytvořit pořádnou šanci?

V závěru měl šanci Yunis, ale tohle má přijít pro útočníka v zápase tak osmkrát, protože to je pro obránce hrozně složité, když se všichni vracejí do šestnáctky v rozeběhu, a naopak pro útočníka je to nejlepší. Ale když útočník stojí a pere se s obráncem, je to naopak. Z toho si máme vzít ponaučení, že takhle to má vypadat, kdy rychle otočíme z levé nebo pravé strany hru a pak to budeme sypat do kapsy do šestnáctky. To je těžko bránitelné.

Chybí vám ještě po příchodu lepší souhra s týmem?

Je to první kolo a Slavie je opravdu kvalitní tým. Máme docela dost zraněných hráčů a musíme se nějak sehrát na tréninku. Když jsme hráli generálku s Gliwicemi, bylo to super, ale mistrák je něco jiného. Teď jsme prohráli, ale život jde dál.

Není i tak prohra 0:3 na úvod příliš krutá?

Už jsem prohrál víc, doopravdy si z toho nedělám hlavu. Neboří se svět a v pátek hrajeme další zápas. Musíme si z toho vzít pozitiva, něco si řekneme u videa. Je to fotbal, jsou na světě důležitější věci.

Do české ligy jste se vrátil po dvou letech, jaká je?

Fotbalově asi kvalitnější než polská. Ale bylo to první kolo, na hodnocení je ještě brzo a já tu ani od toho nejsem. Každá liga má něco pozitivního i negativního.