Hůř bylo jen v šestadevadesátém. Sparta jedinkrát ztrácela na Slavii víc

Bylo to v sezoně 1995/96, v jedné ze dvou, v nichž Sparta během devadesátých roků neslavila titul. Ze čtvrté příčky tehdy na mistrovskou Slavii ztratila 21 bodů, což je dodnes nejvíc.

„Ta sezona se nám tenkrát v lize nepovedla. Řešil se prodej Sparty a Slavia nám takhle utekla. Na druhou stranu jsme to alespoň napravili v poháru, který jsme vyhráli,“ vzpomínal Martin Frýdek, člen tehdejšího sparťanského kádru.

VIDEO: Je to úkol, abychom se všichni zvedli jako Sparta, řekl po zápase Lukáš Vácha

V horší situaci vůči úhlavnímu nepříteli se Sparta neocitla, nicméně od nákupu klubu Danielem Křetínským v roce 2004 vzhlížela ke Slavii hned třikrát s dvanáctibodovým mankem...

Sparťanské ztráty na Slavii 2016/17: 12 bodů na konci (1. Slavia 69 b., 3. Sparta 57) 2008/09: 12 bodů po 15. kole (1. Slavia 36, 6. Sparta 24) 2005/06: 12 bodů po 18. kole (3. Slavia 33, 9. Sparta 21) 1995/96: 21 bodů na konci (1. Slavia 70, 4. Sparta 49) 1977/78: 9 bodů na konci (4. Slavia 34, 14. Sparta 25) 1976/77: 9 bodů po 27. kole (2. Slavia 34, 13. Sparta 25) Při jediném sestupu do druhé ligy (sezona 1974/75) ztratila Sparta na Slavii pouhé tři body. Devítibodové manko na letitého rivala měla také v ročníku 1958/59. Zdroje: databanka iDNES.cz, www.fortunaliga.cz a www.csfotbal.cz

Poprvé během sezony 2005/06. Na startu jara byla pod trenérem Grigou a remíze v Brně až devátá, zatímco Slavia třetí. Červenobílí si svou pozici udrželi, Sparta nakonec vystoupala „alespoň“ na páté místo a rivalův náskok zmenšila na devět bodů.

O tři roky později se Spartě velmi nevydařil podzim, po domácí prohře 1:4 v derby v 9. kole odvolala trenéra Vítězslava Lavičku, tým převzal Jozef Chovanec a v patnáctém kole musel kousat ztrátu dvanácti bodů na vedoucí Slavii ze šesté příčky.

Na jaře klub rozšířil realizační tým o Martina Haška s Janem Kmochem, zvedl se, vystoupal na druhé místo a propastnou ztrátu na mistrovskou Slavii stáhla Sparta na půlku.

Pro nejmladší příklad není třeba dlouze pátrat – když Slavia jásala s pohárem na konci ročníku 2016/17, měla 69 bodů. Sparta skončila třetí s 57 body, přitom v polovině soutěže byl rozdíl mezi pražskými rivaly jen tříbodový.

A dnes?

VIDEO: Dělali jsme některé věci, které jsou až komické, řekl Zdeněk Ščasný

„Velikánská krize, těžko se mi to hodnotí,“ kroutí hlavou Frýdek, otec současného sparťanského záložníka.

„Ale není to jen o této sezoně. Ten problém je dlouhodobý. Absolutně se mi nelíbí, co se ve Spartě děje,“ přidává její bývalý kanonýr Vratislav Lokvenc.

Sparta počítá kolo před koncem podzimu patnáctibodové manko na Slavii. Nejdou jí už ani zápasy doma, kde naposledy dvakrát po sobě nevstřelila gól. Přitom právě na Letné své venkovní kolapsy alespoň částečně kompenzovala. Zloba fanoušků pochopitelně narůstá, z kotle se v neděli ozýval pokřik „Ščasný ven“ požadující konec trenéra a sportovního ředitele.

„Dělat, že mě to nezajímá, to bych byl pokrytec a lhář,“ uvedl kouč k reakcím fanoušků. „Naprosto jim rozumím. Pokud hrajeme dobře, jsou všichni nadšení, teď jsou nespokojení. Je to jejich právo a logická reakce.“

VIDEO: Ještě pořád mi nedochází co se stalo, vyhrát na Spartě to je prostě úžasný, zhodnotil trenér Hejkal

On i celá Sparta moc dobře ví, že nesplní předsezónní cíle. Že opět bude hodnotit ročník jako neúspěšný. „Těžko teď můžeme pomýšlet na přední příčky,“ pravil po blamáži s Teplicemi (0:1) záložník Lukáš Vácha.

„Začátek sezony byl ještě jakžtakž dobrý, ale ten konec podzimu je hrůzostrašný,“ říká Frýdek. „Chybí hráč, který by dokázal zdvihnout pomyslný prapor, nikoho takového tam nevidím. Navíc když je kapitánem Rumun... Můj názor, ale kapitán by měl být Čech.“



Sparta po osmnácti zápasech posbírala ještě o bod méně než v minulé sezoně za trenéra Andrey Stramaccioniho.

„Stramaccioni byl velký omyl, pak přišel Hapal, který zase vůbec nedostal šanci. Se Ščasným jen mají větší trpělivost,“ myslí si Lokvenc. „Sparta potřebuje nové hráče, ale když má plnou kabinu těch, které si natahala za trenéra Stramaccioniho a kteří tam absolutně nemají co dělat, těžko je může přivést.“

Sparta přitom evidentně z cesty „internacionalizace“, jak projekt, který před rokem odstartoval, označuje majitel Křetínský, nehodlá ustupovat. V pondělí oznámila příchod švédského záložníka Davida Moberga Karlssona a cizinců má v týmu aktuálně sedmnáct.