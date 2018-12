Ščasný ven? Nejsem pokrytec a lhář, pokřiky vnímám a chápu, řekl kouč

„Dělat, že mě to nezajímá, to bych byl pokrytec a lhář,“ prohodil sparťanský kouč po utkání smířeně. „Naprosto jim rozumím. Pokud hrajeme dobře, jsou všichni nadšení, teď jsou nespokojení. Je to jejich právo a logická reakce.“



Ale co s tím? Věříte teď týmu, že se po dvou porážkách v řadě a jediné výhře z posledních pěti zápasů dokáže oklepat?

Jestli jsem to někdy cítil opravdu silně, tak před tímhle zápasem. Teď musím věřit v to, že aspoň ten poslední podzimní nějak zvládneme. Ale že bych věřil tomu, že začneme najednou hrát tak, jako v úvodu soutěže, to bych byl naivní. Musíme to teď nějak dohrát a pak si vyhodnotit, jak dál.



Proč jste proti Teplicím doma selhali?

Nehráli jsme dobře, s přibývajícím časem narůstala nervozita. Měli jsme lépe začít, vstřelit rychlou branku. Jenže Stanciu velkou šanci nedal a pak jsme nehráli optimálně - z mnoha důvodů. Soupeř naopak měl dvě nebezpečné situace, z jedné dal gól. Samozřejmě chápu nespokojenost všech: na Slovácku jsme dostali facku, teď jsme si s tím zase neporadili.

Čekal jste od hráčů jinou reakci?

To se špatně vysvětluje... Celý týden vypadali velmi dobře, byli odhodlaní, ale na hřišti to pak pro fanouška asi vypadalo diametrálně jinak. Štetinovi a Sáčkovi, kteří předtím nehráli, docházely síly, vypadalo to velice špatně. Potřebovali jsme dát gól, aby narostlo sebevědomí, ale vyžrali jsme si to až do konce. Ale nemyslím si, že by hráči nechtěli, to v žádném případě.

Nedolehlo na ně ultimátum, že musí poslední dva zápasy vyhrát?

To není ultimátum na dva zápasy, tady je tlak na trenéry a hráče pořád. Jakýkoli soupeř tu navíc hraje s tím, že nemá co ztratit, uvolněně. A když to nevyjde nám, narůstá nervozita, nespokojenost vedení i fanoušků, tlak. Unesou to jen silní jedinci, tam máme problém. Začali jsme sezonu velmi dobře, proto jsem říkal, že máme výborné mužstvo - ale s problémy, které si potřebujeme vyřešit. Musí tu být hráči, kteří ten tlak unesou.

Teď to tak nevypadá. U mnohých se zdá, že se bojí hrát.

Kdybych to hodil na hráče, bylo by to strašně alibistické. Já jsem zodpovědný, takže nechtějte, abych vám říkal konkrétní jména. Ale na hřišti to na sebe musí vzít nejzkušenější, což třeba Kanga na Slovácku nezvládl. Proti Teplicím jsme to nezvládli znovu, ale nehledám to v hráčích, je to naše společná práce.