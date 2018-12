Vácha se vrátil na hřiště. Selhali jsme, situace není ideální, řekl

„Situace není ideální, to víme všichni do jednoho. Prohráli jsme doma, ztratili další tři body, takže těžko teď můžeme pomýšlet na přední příčky,“ smutnil Vácha, když po utkání přišel mezi novináře. „Je to nepříjemné, nehodnotí se mi to vůbec jednoduše. Víme, že je to selhání.“

Vnímají to i fanoušci, kteří mnohokrát křičeli: bojujte za Spartu.

To mají v repertoáru už delší dobu, nevyvolávají to jenom teď. Ale samozřejmě v souvislosti s tou současnou situací není příjemné to slyšet.

Costa: Musíme se víc rvát Sparťanský obránce o krizi týmu „Nemáme špatný tým, ale musíme se víc rvát, dát do toho víc srdce. Až potom se to může zlepšit. Jestli jsme v hluboké krizi? Víte, něco takového se ve fotbale může stát, ale my jsme Sparta a na takovou situaci nejsme zvyklí. Fanoušci nečekají, že to tak bude, proto je to teď tak těžké. Sami jsme se do té situace dostali, teď si s ní musíme poradit. Možná nám pomůže zimní pauza, ale předtím ještě potřebujeme zvládnout poslední zápas.“

Vy jste naskočil do druhého poločasu, po delší pauze. S čím jste do utkání šel?

Překopali jsme systém, hráli jsme na tři vzadu. Trenér chtěl, abych vyztužil střed pole, abychom sbírali odražené míče a dostávali se do přechodové fáze.

Moc se to nedařilo a nakonec jste prohráli. Kde vidíte příčiny?

Teplice měly dvě vážné příležitosti, jednu dokázaly proměnit. My jsme gól nedali a naopak jsme zahodili hodně šancí. Proto máme za dnešek nula gólů a nula bodů.

Na vedoucí Slavii jich ztrácíte už patnáct, podzim se zase mění v ostudu. Křičelo se po utkání v kabině?

To bych nechtěl komentovat, je to naše interní záležitost.