Tragikomedie. Fotbalová Sparta je zase v rozkladu a terčem vtipů

Mihailo Ristič, zapomenutý náhradník, kterého fotbalová Sparta celou sezonu nepotřebovala, v sobotu nasadil korunu bláznivé závěrečné čtvrthodině zápasu se Slováckem, která ukázala, jak hluboko zase sparťané klesli.

Prohráli 1:2 a venku nebodovali počtvrté z pěti posledních zápasů.

Neproměnili dvě penalty – kromě Rističe selhal ještě v prvním poločase Kanga.

Ve chvíli, kdy se šťastně dostali do vedení, nepochopitelně zkratovali: Kanga s Čivičem po hloupých faulech nedohráli, druhý navíc nesmyslnou potyčkou s domácím Kuchtou zavinil penaltu, kterou domácí završili obrat.

Ristič pak vyrovnáním pohrdl. A nebýt gólmana Heči, který chytil několik tutovek, odjížděla Sparta domů s výpraskem.

To všechno dohromady je... Obrovská ostuda!

Jiná slova nehledejte, Sparta je zase v rozkladu. Na začátku sezony několika solidními výkony dala fanouškům naději, teď ji ale znovu zadupala kamsi hluboko pod trávník.

Proto je zase terčem vtípků. Po internetu například koluje obrázek tří modelů aut: Škoda Fabia, Škoda Felicia, Škoda Octavia. A vedle nich v rámečku sparťanský znak s podtitulkem: Škoda slov.

Bylo by skutečně jednodušší nad Spartou mávnout rukou a nekomentovat ji, jenže to jaksi nejde.

Nedá se nepoukázat na chyby, které dělá a nad kterými nejen její fanoušci, ale i soupeři v úžasu kroutí hlavou. Sparta občas jedná tak nelogicky, že ani nevíte, jestli se smát, nebo ji politovat. Je tragikomická.

Kde začít? Třeba u Rističe, smutného hrdiny ze Slovácka. Pochopíte, proč ho trenér Ščasný v nastaveném čase poslal do hry, když ho předtím skoro celou sezonu nechal na fotbal koukat jen z tribuny? Když mu k poslednímu prosincovému dni končí hostování a nedá se předpokládat, že některá ze stran bude mít zájem ho prodloužit?

A proč šel kopat penaltu právě on? Copak není v údajně nabušeném sparťanském kádru nikdo jiný, kdo by ustál tíhu okamžiku?

„Zkušení se otočili zády. To byl vrchol,“ divil se Ščasný. „Nedovedu si představit, že by jiné zkušené mužstvo ztratilo zápas tak jako my. Už vyhlížím konec podzimu.“

Dokonalý příklad chaosu, ve kterém Sparta žije. Ščasného zřejmě minimálně do zimní pauzy podrží, přitom pod jeho vedením prožívá další zpackaný podzim. Pokud namítnete, že ne tak hrozivý jako ten loňský pod vysmívaným trenérem Stramaccionim, ponořte se do statistik – vyvedou vás z omylu.

Za sedmnáct kol pod italským koučem loni posbírala jednatřicet bodů, devět výher a skóre 23:12.

Za sedmnáct kol současné sezony uhrála stejně bodů i výher, jen s nepatrně lichotivějším skóre 29:14.

4 porážky z posledních pěti zápasů: to je sparťanská bilance ze hřišť soupeřů

Žádné zlepšení, jen další série zmatků a nepochopitelných chyb. Sparta marně hledá cestu z tmavých katakomb, jen se v nich dál motá a čeká na zázračné vzkříšení.

„Na Slovácku to byl zkrat. To se nemůže stávat,“ zakroutí hlavou útočník Matěj Pulkrab. Ale zároveň jedním dechem dodá: „Jenže to si říkáme pořád. Pořád to nějak komentujeme, ale nic se neděje.“

Sobotní zápas potvrdil, že se Sparta vydala špatným směrem. Možná přivedla zajímavé individuality, jenže ty si spolu nevyhoví. Ščasný vytrvale sází na gabonského svéráze Kangu, který je pro něj lídrem, přitom za podzim víc než góly sbírá karty. Teď znovu dostane trest a kvůli mizerné disciplíně odsedí během poloviny sezony pět zápasů.

31 bodů nasbírala Sparta za sedmnáct ligových kol. Navlas stejně jako loni.

Není na něj spolehnutí, ale na koho je? Vhodnou personu v kádru Sparta nemá. Kapitán Šural se trápí na lavičce a je blízko odchodu, jeho zástupce Stanciu ztratil formu, z dlouho jistého gólmana Nity je náhradník a královsky placený stoper Kaya nehraje od začátku října.

Taková je Sparta nejen dnešních dní, ale mnoha posledních měsíců. Nelogická, nepochopitelná. A zřejmě definitivně odsouzená k další sezoně bez titulu: když dnes Slavia zvládne dohrávku v Opavě, bude na čelo ztrácet už dvanáct bodů.