Sparťanský brankář Heča: Prohráli jsme kvůli stupidním chybám

Sparta vedla na Slovácku 1:0, vypadalo to, že těsný náskok udrží, že utkání 17. kola zvládne. Místo toho obdržela dvě červené karty, inkasovala dva góly a v nastaveném čase nevyužila z penalty poslední šanci na vyrovnání.

Přitom jste zápas měli dobře rozehraný.

Byl hodně vyrovnaný. Měli jsme penaltu, kterou jsme neproměnili. Slovácko zase mělo ve druhé půli víc šancí. My jsme se pak dostali z ničeho do vedení, bohužel hloupými chybami jsme si zase pokazili zápas.

Překvapilo vás, jak moc jste si v utkání zachytal?

Slovácko si vytvořilo hodně šancí, ale bylo to po našich chybách. Věděli jsme, jak přesně to budou hrát, ale bohužel jsme některé věci nezachytávali a nechávali jsme je hrát jejich hru.

Slovácký obrat dokončila proměněná penalta po Čivičově zákroku na Kuchtu ve vaší blízkosti. Co se tam dělo?

Vůbec nevím. Držel jsem balón na zemi, jen jsem se zvedl a viděl jsem hráče, jak leží na zemi.

Naopak vy jste hned dva pokutové kopy neproměnili.

To jsem ještě nezažil. Nedali jsme už tři penalty za sebou, to je moc. Sráží nás to. Je to chyba jako každá jiná. Kdybychom ten gól aspoň na konci dali, mohli jsme mít aspoň bod.

Hrubé porušení disciplíny, za tohle hráči zaplatí, řekl Sčasný po prohře na Slovácku

Jaká vlastně byla vaše ligová premiéra na hřišti Slovácka, kde jste vyrostl?

Bylo to zvláštní, byl jsem tady dlouho. Ale těšil jsem se, byla to moje ligová premiéra v dresu Sparty a navíc na domácím stadionu. Cítil jsem se dobře a zápas jsem si užil. Mrzí mě však výsledek. Když vedeme, tým jako Sparta by to měl uhrát, ne se úplně stupidními chybami dostat do situace, že prohrajeme.