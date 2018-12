Ščasný nechápal: Že šel na penaltu Ristič a zkušení se otočili, byl vrchol

Dvě neproměněné penalty, dvě červené karty a dva inkasované góly, jimiž Slovácko sobotní duel se Spartou otočilo v závěrečných deseti minutách. Na domácím hřišti neprohrál provinční jihomoravský tým s největším českým klubem už čtyřikrát po sobě.

„Ten zápas měl nějaký vývoj, začátek nahoru dolů, pak celkem slušný výkon do přestávky, ale na začátku druhé půle zase špatný. Oba týmy měly šance, nás podržel Heča, my zase neproměnili penaltu a příležitost měl i Tetteh. Ale když jsme dali gól, nic nenasvědčovalo tomu, že bychom ten zápas ztratili.“

Přesto se to stalo: jak jste kolaps v posledních patnácti minutách vnímal?

Ani jednu červenou kartu jsem zatím neviděl. Ale pokud byly, tak je to obrovská nedisciplinovanost a vrcholí tím, že jde na druhou penaltu hráč, který je na hřišti dvě minuty, zatímco zkušení se otočí a jdou pryč. Co k tomu říct? Ten zápas se neměl prohrát, ale prohrál.

Probíhala před druhou penaltou nějaká komunikace ohledně toho, kdo by měl jít kopat?

To nemáte šanci ovlivnit. Když vidíte hráče, že se otočí zády a jde pryč od balonu, nemůžete mu na dálku nařizovat, že by měl jít penaltu kopnout. Ti kluci pak už ani nevnímali, nic.

Víte, proč se k pokutovému kopu hrnul zrovna Ristič? Hráč, který nastoupil na první minuty v sezoně?

Vzal si míč s tím, že má dobrou kopací techniku, ale pro mě je to zcela nepochopitelné. V první chvíli jsem ani nevěděl, že jde kopat on, až když se sudí odběhl podívat na opakovačku, zaregistroval jsem, že tam stojí. Ale zasáhněte a řvěte na něj: „Ty ne, ať jde někdo jinej.“ To si nedovedu představit. Od toho jsou tam zkušení hráči, aby na sebe vzali zodpovědnost. Chápu, že Stanciu nedal penaltu dvakrát po sobě, ale byl tam Chipciu nebo Tetteh, je mu sice dvacet, ale i takoví to na sebe musejí vzít.

Až se podíváte na videu na obě vyloučení, budete vyvozovat nějaké další závěry? Například pokuty?

U Čiviče to, předpokládám, byla úplná hloupost. Měli jsme balon pod kontrolou, pokuta ho nemine. Jsou tam tvrdé postihy. A Kanga mi doteď tvrdí, že nic neudělal, že jen rozpřáhl ruce, což dělá při kontrole míče často. Nic to ale nemění na tom, že nás oslabil.

Příště vám kromě dvou vyloučených bude scházet i Frýdek. Nevyhlížíte už tak trochu konec podzimu?

Já ho vyhlížím, my potřebujeme posílit mužstvo, což je jedna věc. Ale to samozřejmě nemění nic na tom, že takový zápas musíte dotáhnout do konce. Nechci snižovat výkon Slovácka, které hrálo velmi dobře, mělo své šance a nás podržel Heča. Ale my nedali penaltu, vedli jsme a výsledek jsme neudrželi. Nedovedu si představit, že by jiné zkušené mužstvo ztratilo ten zápas stejně jako my.

Zmínil jste Heču. Dostal v bráně přednost proto, že jste hráli proti jeho bývalému Slovácku?

Dostal příležitost proto, že při výstavbě naší hry odzadu je jistější nohama, komunikuje lépe s naší obranou. Kdyby byla stoprocentní, tak ten problém není, ale Heča mluví, vyhání je, organizuje... Navíc je to stejně dobrý brankář jako Nita, takže předpokládám, že si místo udrží. Podle mého názoru chytil dvě tři velké šance soupeře, není důvod ho měnit.

A nevýrazný Stanciu? Čím si vysvětlujete, že v posledních zápasech s hrou týmu klesá i jeho výkonnost?

Není v top formě, to je pravda. Přitom má být jedním z tahounů a neměl by se, stejně jako třeba Kanga, ze hry vytrácet, protože se nedaří mužstvu. Takové postavy a osobnosti by se měly podílet na tom, aby se hra celého týmu zvedla. Nemůžu říct, že by se Nico nesnažil, ale zkrátka nehraje optimálně a sám to ví. Poznamenalo ho, že nedal penaltu proti Jablonci, od té doby má hlavu dolů, není to úplně on, ale neměl by tomu propadnout.