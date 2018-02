Přípravu „Valmezu“ pískal manažer klubu. Proč se na to dá sázet? diví se

Gólman v podezření: Chci se bránit Jeho jméno je pojítkem mezi týmy, o kterých se mluví v souvislosti s podezřelými sázkami: na podzim Pavel Rohel chytal za Mohelnici, v zimě se z hostování vrátil do Valašského Meziříčí. I tam už skončil, ale spekulacím ohledně ovlivňování utkání se brání v rozhovoru, který poskytl MF DNES prostřednictvím e-mailu. Zaslechl jste něco o tom, že by se v Mohelnici utkání ovlivňovala kvůli sázkám a zájmům asijského investora?

Ne. Poprvé až z médií. Vás nikdo kvůli něčemu takovému nekontaktoval?

Ne. Ale mluvilo se o vás v souvislosti s listopadovým zápasem proti Vyškovu, který vzbudil podezření kvůli výkyvům kurzů sázkových kanceláří. Řešila se penalta i vyrovnávací gól – souhlasíte, že jste udělal chyby?

Co se týče výkyvů kurzů, o tom nic nevím. Přiznám, že jsem ani nevěděl, že jsou na ten zápas někde nějaké kurzy vypsané. A góly? Nemyslím si, že bych udělal nějakou chybu. U gólu na 2:1 jsem vyběhl z brány proti míči a střetl jsem se s protihráčem. Myslím si, že to bylo těsně před šestnáctkou a penalta být neměla. Když si to vybavím zpětně, možná jsem do toho souboje nemusel tak jít, ale často je to o momentálním rozhodnutí a já se v tu chvíli takto rozhodl. V žádném případě v tom však nebyl úmysl, jak se někdo snaží naznačovat. U gólu na 2:2 jsem toho názoru, že jsem žádnou chybu neudělal. Pokud si dobře vzpomínám, tak po opakovaném centru do šestnáctky se míč dostal k soupeři, který pak vystřelil přes dva nebo tři naše hráče, takže jsem ani pořádně neviděl míč. Navíc ta střela trochu zaplavala vzduchem, takže jsem s tím nemohl nic dělat. Dokonce ani trenéři mi po zápase nic nevytkli. Proč jste tedy nechytal další zápas proti Valašskému Meziříčí? Podle výpovědi člověka blízkého kabině vás čínští investoři podezírali, že jste utkání s Vyškovem prodal.

To jsou spekulativní informace, které nebudu komentovat, protože je považuji za nesmyslné. Pokud vím, nechytal jsem, protože mi trenér sdělil, že si nepřeje, abych chytal proti mému mateřskému klubu. Proč jste z Mohelnice po podzimu odešel?

Protože mi skončilo hostování a vedení Mohelnice neuplatnilo sjednanou opci na přestup. Navíc ve Valašském Meziříčí skončil trenér a brankář, kterého si přivedl, takže vedení uvítalo, že se vracím. Po návratu jste odchytal dva přípravné zápasy, ve kterých tým pokaždé dostal sedm branek. A také tam se kurzy sázkových kanceláří podezřele měnily. Proto jste musel skončit?

V přátelských zápasech jsme se střídali s dalším brankářem, sedm gólů jsem dostal jen v jednom z nich. Navíc jedno z těch utkání bylo proti prvoligové Ostravě, proti které jsme hráli také s dorostenci. Obdržené branky podle mě nebyly důvodem ukončení mého působení ve Valašském Meziříčí. Ale informace o tom, že jste mohl být namočený v ovlivňování zápasů, asi na váš konec nějaký vliv měly.

Je to docela dobře možné. Proti nepravdivým nařčením a spekulativním informacím, které se v médiích objevily, se chci samozřejmě bránit. Celou věc bych chtěl projednat i s vedením Valašského Meziříčí. Doufám, že k tomu bude příležitost. Teď tedy nechytáte nikde?

Je to tak, ve Valašském Meziříčí mi skončila smlouva a momentálně nechytám nikde. Ještě bych chtěl ale s vedením klubu jednat, tak uvidíme.