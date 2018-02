Live sázky jsou nejhorší, tvrdí šéf společnosti odhalující podvody

Česká fotbalová asociace rázně odmítá, že by sázkařský skandál byl tak rozsáhlý, jak naznačuje Baranca. Případ třetiligové Mohelnice, kterou na popud svazu vyšetřuje policie, však naznačuje, že italský právník nemluví úplně od věci.

Jaký je princip hledání potenciálně ovlivněných zápasů?

Náš monitorovací systém je založen na sledování sázkařských kurzů na různých trzích a na zprávách obdržených od našich partnerských bookmakerů. Pokud se kurzy zblázní nebo u nich proběhnou neobvyklé změny, čelíme potenciálně manipulovaným událostem. Z pohybu kurzů a ze získaných zpráv můžeme sledovat, zda je zápas ovlivněný, nebo ne. Shromážděné údaje zpracujeme podle konkrétního algoritmu, který jsme vyvinuli společně s univerzitou v Luganu. A pokaždé, když došlo k vyšetřování, potvrdilo to dobrou pověst naší analýzy.

Čísla nesedí, brání se FAČR Přátelské zápasy jsou nebezpečné, připouští Ivan Michňa z právního oddělení FAČR. Výsledek týmy tolik netrápí, proto je mezi zkušenými sázkaři o přátelská utkání zájem. O zmanipulovaných zápasech:

„Rozhodně nemáme indicie o dohromady 50 potenciálně zmanipulovaných utkáních během podzimu. Čísla nesedí a ani nekorespondují s tím, kolikrát nás FederBet kontaktoval. Jistě, nemají povinnost nás kontaktovat pokaždé, respektive nemusí nás kontaktovat vůbec.“ O Valmezu:

„Případ Valašského Meziříčí jsme monitorovali také, ale nepodařilo se nám podezření potvrdit.“ O přátelských utkáních:

„Pokud se jedná o zápasy hrané mimo české území a mimo soutěže, nemáme přístup k oficiálnímu monitoringu a ani možnost vyvinout na zúčastněné tlak, nebo jejich chování šetřit. Obecně lze k přátelským zápasům říct, že jsou nebezpečné v tom, že o nic nejde a výsledek tak aktéry netrápí. Je ovšem nutné dodat, že v přátelských zápasech trenéři často točí sestavou, utkávají se týmy v různých fázích přípravy a hraje se méně taktický fotbal, takže padá více gólů. Zkušení sázkaři mají potom přehled právě o těchto vedlejších faktorech a snaží se vytěžit co nejvíce. Proto je mezi sázkaři o přátelské zápasy zájem.“ O juniorských soutěžích:

„Pravdou je, že globálně a statisticky jsou k match fixingu nejnáchylnější mladí hráči, FAČR však nemá možnost ovlivnit, jaké soutěže sázkové kanceláře do nabídky zařadí.

Od léta sledujete třetí ligu i další soutěže v Česku. S jakými výsledky?

Z hlediska matematiky a anomálních doprovodných jevů jsme zaznamenali eskalaci podivných pohybů na sázkařském trhu.

To znamená?

Setkání s podezřelými sázkami jsou četná. V soutěžích U-19 a U-21 to bylo přes třicet zápasů. Nejméně dvacet ve třetí lize. Mluvíme o podezřelých sázkařských kótách.

Je situace v Česku v něčem odlišná od ostatních zemí?

Situace je dramatická všude. V průběhu jednoho roku zachytíme více než 700 podezřelých událostí po celém světě a ve všech sportovních aktivitách. Ve fotbale se však situace vymkla kontrole, zvláště v nižších ligách a soutěžích mládeže, které ne- jsou sledovány ze strany UEFA. Problém není jen v chudých nebo tendenčně zkorumpovaných státech, jak bychom se mohli domnívat. Mimochodem, nejhoršími ligami pro anomální sázkové výsledky jsou švédská U-19 a U-21. Po celé roky nechtěli zodpovědní lidé problém řešit a teď se nacházíme v této situaci.

Řada lidí se ptá, proč se může sázet na nižší nebo juniorské soutěže. Je v silách národních asociací či vrcholných fotbalových orgánů tomu zabránit?

Upřímně, je bláznivé umožnit někomu sázet na mládežnická utkání, ale přitom se to děje po celém světě. Dokonce i profesionální hráči mohou sázet tisíce eur u asijských bookmakerů. Zákaz je nemožný, protože neexistuje nadnárodní legislativa. Šance je však zabránit přenosu dat.

Myslíte znemožnit přenosy informací o průběhu utkání?

Pokusím se to vysvětlit: pro umožnění live sázek je nutné, aby byl utkání přítomen oficiální skaut, který má v telefonu nebo tabletu aplikaci, do níž pro sázkové kanceláře zadává průběh zápasu, nebezpečné akce, pokutové kopy, góly. Tentýž člověk také odešle konečný výsledek různým bookmakerům. Tahle činnost dnes není regulována, ale měla by být a přinášet peníze do pokladny federací a lig. Na Ukrajině, v jejíž federaci jsem předsedou etické komise, což je činnost nesouvisející s FederBetem, jsme přijali nařízení, které zabraňuje přenosu dat u zápasů U-19. Za dva týdny se problém vyřešil.

To však hovoříte o zápasech, na které se sází přímo v průběhu, ale jak zabránit předem domluvenému výsledku?

V naprosté většině případů jsou zápasy ovlivňovány live sázkami. Takzvané předzápasové dohody bez on-line přenosu jsou zaznamenávány minimálně. Jsou omezeny v typologii sázek, tím i v možnosti vysokých vkladů a výnosů. Řekl bych, že 98 procent ovlivnění zápasů je v případě živého přenosu. Tato činnost může být regulována podobně jako televizní práva. A pokud i v takovém případě nastanou v sázkových kurzech na dané utkání podivné pohyby, odpovědná společnost pozastaví přenos dat. Místo přerušení hry na hřišti se přeruší jen tok informací potřebných pro sázení.

Česká asociace vaše výsledky zpochybňuje.

Každý může svobodně kritizovat naši metodu sledování, ale říkám vám, že matematika se nemýlí. Třeba v Itálii jsme měli případy, kdy nás pronásledovaly rozporuplné reakce a rozhořčení, ale pokaždé byli nakonec podvádějící hráči a lidé ze světa fotbalu vyšetřováni a potrestáni. U vás vidíme desítky, ne-li stovky anomálních případů.

Hodně se diskutuje o podivných výsledcích v přípravných zápasech. Kupa rychle vstřelených gólů, divoké výsledky... Na to všechno se přece dá sázet.

To je velký problém. Stalo se módou organizovat přípravná utkání v létě a v zimě pouze za účelem jejich zmanipulování. Zvláště aktivní jsou východoevropské týmy, které během zimní přestávky trénují v Turecku nebo na Kypru. Loni jsme tam měli překvapující případ, v němž ovlivnili celou sérii přáteláků rozhodčí z Rumunska. Pokud jde o specifické rysy České republiky, zjistili jsme během ledna tři po sobě jdoucí podezřelé případy, které se týkaly Valašského Meziříčí.

Myslíte lednové porážky 0:7, 2:7, 3:7? Co s tím?

Jedinou možnou cestou, kterou se můžeme vydat, jsou soudní orgány. Díky našim údajům dokázaly policejní síly z celé Evropy rozkrýt případy ovlivňování zápasů.