Jeli v tom i rozhodčí, popisuje svědek podezřelé zápasy Mohelnice

Mohelnický fotbalový klub se zmítá v kauze podezření z ovlivňovaní zápasů kvůli sázení. Stín se však vznáší i nad dalšími, ať už jde o soupeře, nebo rozhodčí. Vyplývá to z výpovědi člověka blízkého kabině mohelnických fotbalistů. O dění v klubu se rozhodl vypovídat jedině pod příslibem anonymity (redakce MF DNES ovšem jeho identitu zná).

U kolika zápasů za podzim máte podezření z ovlivnění?

Myslím, že šlo jen o dva, možná o tři. Valašské Meziříčí je stoprocentní, pak Kroměříž. Gól na 3:2 padl z penalty, která byla nařízená po faulu na obránce Daniela Ivana při rohu. Celá ta situace byla divná, Ivan měří asi 150 centimetrů, a proč by ho chtěl někdo držet za dres...

Takže v tom měl prsty rozhodčí?

Určitě. A ve Valašském Meziříčí také, kde penalta nařízená pro Mohelnici rozhodně nebyla stoprocentní. Pískal strašně zvláštně. Ne, že by někoho zařezával, ale každý kontakt před vápnem i kolem vápna na obou stranách okamžitě zapískal, otáčel rohy. Hrálo se plynule bez zdržení, přesto se nastavovalo hodně minut. Potřeboval zkrátka ještě jeden gól.

A ten třetí zápas?

Proti Vyškovu brankář Rohel nesmyslně sundal soupeře, který mířil s balonem na rohový praporek. Zkušený třicetiletý gólman tohle udělal? Ale když člověk vidí, že prodal jeden dva zápasy, zpětně může vnímat každou chybu jako úmysl. (V zápase s Vyškovem vedla Mohelnice v 70. minutě 2:0, nakonec zápas skončil 2:2 – pozn. red.)

Jaká byla role Daniela Ivana?

To přesně nevím, hodně ale řešil sázení na zápasy, i takové netradiční, jako je druhá indonéská liga a podobně. Po utkání s Valašským Meziříčím odjeli s Rohelem domů do Ostravy a už se v Mohelnici neukázali, to je také usvědčilo.

Klub po podzimu vyhodil kvůli podezření z ovlivňování zápasů i lotyšského stopera Kirilse Grigorovse. Hrál klíčovou roli proti Kroměříži, kde byl podepsaný pod dvěma góly. Ovlivnil i další zápasy?

Padla na něj vina za Kroměříž, kde zavinil dva góly, ale hájil se, že i když hrál špatně, jen se mu nepovedl zápas. Byl to jeho první v Mohelnici a prý byl nervózní. Do utkání s Valašským Meziříčím šel na patnáct minut jako útočník a později nám tvrdil, že mu Rohel říkal, že musí padnout ještě jeden gól. Prý se ho ptal, do které branky, a Rohel mu měl říkat, že to je jedno, ale jeden musí padnout. Na hřišti vypadal normálně, jako útočník chcete dát gól, zavinit vlastní nemohl...

Hrozba vyhození visela po podzimu i nad dalším hráčem, nakonec kabina odhlasovala, že zůstane.

Nevím, proč byl v podezření, možná toho oslovil někdo s nabídkou a neoznámil to v kabině a nechal si to pro sebe. Ve Valašském Meziříčí sice zavinil penaltu, ale jinak hrál dobře. V kabině se demokraticky hlasovalo, že zůstane, ale odtrénoval týden, ale pak z ničeho nic řekl, že odchází jinam.

Všechny čtyři tyto hráče do Mohelnice přivedl Přemysl Buba, prostředník čínských investorů. Jak se choval vůči kabině?

Je to zvláštní člověk. Kontroverzní a také „slibotechna“. V létě přišel do šatny a sliboval, že vše bude profesionální a super. A že už teď má domluvenou stáž pro mládežnické trenéry ve Fulhamu. A na zimu ať si celé áčko zařídí už teď v práci dovolené, že se pojede na soustředění do Turecka. Všichni se tomu smáli, ale on se cítil dotčeně a zlobil se, že je všechno domluvené. Samozřejmě, nic se nekonalo.

Jak se projevovali čínští partneři v Mohelnici?

Střídalo se jich několik, ale byli vidět jen na tribuně. Až před posledním kolem přišli a říkali, že Rohel nebude chytat proti Valašskému Meziříčí, protože prý sehnali důkazy, že prodává zápasy. Po utkání Číňané tvrdili, že mají konverzace, ve kterých se Rohel domlouvá s lidmi z Valašského Meziříčí na tom, že musí padnout dva góly za poločas a čtyři a více za celý zápas. Podle těch konverzací mělo být na straně Valmezu čtyři nebo pět hráčů, Rohel se měl s nimi domlouvat, koho z Mohelnice může zlomit a další podrobnosti.

Předložili Číňané nějaké důkazy? Viděl jste nebo slyšel ty konverzace?

Ne, všechno je to zprostředkované a z doslechu. Neviděl jsem to a nevím, jestli to vůbec někdo viděl. Je možné, že to je zastírací manévr a vítr v tomhle případě vanul z jiného gangu. Nejsem naivní, že bych Číňanům věřil každé slovo.