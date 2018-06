Uruguay - S. Arábie, Jihoameričané jsou vítězství od osmifinále

dnes 16:15

Fotbalisté Uruguaye jsou krůček od osmifinále - jistý postup budou mít tehdy, porazí-li ve druhém utkání skupiny A Saúdskou Arábii. To by zároveň do další fáze poslalo pořadatelské Rusko. Sledujte od 17 hodin podrobný online přenos.

