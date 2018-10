Ach ty šance... Když si jich vytvoříme tolik, musíme dát gól, řekl Jankto

Záložník z italské Sampdorie se nachomýtl ke dvěma tutovkám. Na domácího brankáře Pjatova ale ani jednou nevyzrál. Hlavně při první příležitosti ukrajinský gólman Jankta rozhodil svým chováním.

„Vyběhl a potom se zastavil, potom se trochu vrátil a zase vyběhl,“ popisoval situaci z 18. minuty Jankto.

„Nejdřív jsem ho chtěl přehazovat, ale potom jsem viděl docela místo na pravou ruku, chtěl jsem ho obstřelovat, ale nohou mi to vytáhl,“ litoval.

Ve druhém případě - už za stavu 1:0 pro domácí - Jankto bránu ze slibné pozice netrefil. „Bohužel, šlo to těsně nad břevno.“

Český fotbal tak na mezinárodní scéně opět doplatil na nízkou efektivitu. Stačí si vzpomenout na Slavii v Petrohradě - k čemu byl sympatický, atraktivní, aktivní výkon, když ho mužstvo nekorunuje brankami.

„Na Slovensku jsme efektivní byli, tady nám to tam nepadlo,“ povzdychl si další středopolař David Pavelka, rovněž střelecky jeden z nejnebezpečnějších Čechů zápasu.

Dvakrát pálil ze střední vzdálenosti, dvakrát Pjatov jeho bombu vyškrábl. „Asi jsem zakletej,“ krčil rameny. „Chtěl jsem to prolomit, věřil jsem si, ale zase to tam nepadlo. Ta první střela byla hodně nepříjemná, gólman ji viděl až na poslední chvíli, ale nakonec to vytáhl ven, i když to do polední chvíle vypadalo, že tam zapadne. Na tu druhou měl čas, viděli ji, nebyla tolik nebezpečná.“

Ukrajině tak k jistotě první příčky a postupu do nejvyšší divize Ligy národů stačila jediná branka Malinského.

Češi ale v Charkově herně obstáli, rozdali si to s favorizovaným protivníkem jako rovný s rovným, chtěli s ním hrát fotbal.

„Máme lepší pocit z herního progresu, byly tam dobré pasáže, to, na co jsme se připravovali, se nám z větší části dařilo splnit,“ řekl Pavelka. „Výsledek nás ale všechny mrzí,“ kývl Jankto.