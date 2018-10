Šilhavého chvála: Lepší výkon než na Slovensku, takhle si to představujeme

Prohra sice seškrtala české šance na postup do elitní skupiny Ligy národů, ale výkon naznačil, že pod Šilhavým jde tým nahoru. Po vítězství na Slovensku podruhé za sebou přesvědčil, že není tak zle, jak mohly naznačovat předchozí zápasy s Ukrajinou a Ruskem, poslední pod koučem Karlem Jarolímem.

„Výsledek je špatný, ale výkon byl myslím velice dobrý. Takhle bychom si hru představovali,“ těšilo Šilhavého. „Nebáli jsme se, chtěli balon, vytvářeli si šance. Proti takovému soupeři se skvělými individualitami jsme odvedli velmi dobrý výkon.“

Ale chyběla vám efektivita.

To ano, chyběla. Ale myslím, že jsme převedli mnohem lepší výkon než na Slovensku, i když jsme prohráli.

Co vám ještě chybělo, abyste urvali aspoň bod?

Nebylo to úplně bez chyb. Jak takovému soupeři necháte chvilku času a uděláte jednu chybičku, je to problém. Jednou jsme jim v prvním poločase nechali prostor a už jsme prohrávali. Konopljanka, Jarmolenko nebo Marlos jsou úžasní hráči. Ale i když měli ještě další šance, myslím, že byly pasáže, kdy jsme se jim vyrovnali a kdy jsme je i zatlačili. O vítězství se možná strachovali, i když by jim první místo zajistil i bod.

Proč jste udělal kromě dvou vynucených změn další tři?

O brankářích jsme se bavili s trenéry gólmanů, oni přišli s tím, že by chtěli vidět i Jirku Pavlenku. Máme tři vyrovnané gólmany a Tomáš Vaclík i Pavlas chytají v dobrých klubech, skvělých soutěžích. Viděli jsme je oba v ostrém zápase a v kvalifikaci na Euro už budu chtít mít danou jedničku.

A další nové tváře?

Jankta jsme chtěli vidět - i když v Itálii teď moc nehraje, tak víme, že kvalitu má. Schick a Krmenčík jsou oba výborní, otočili jsme to. Zbylé změny byly vynucené.

Jak důležité je udržet druhé místo?

Hodně. Zaručuje, že zůstaneme ve druhém koši při losování kvalifikace o Euro. Rozdáme si to se Slováky.

Věříte, že vás výkon proti Ukrajině nakopne?

Euforii bych raději brzdil, ale pokud takhle budeme pracovat, věřím, že jsme schopní udržet druhé místo a pak uspět i v kvalifikaci.

Co se během týdne pod vaším vedením povedlo změnit?

Našli jsme s kluky společnou řeč. Nebylo jim jedno, že byli kritizovaní, hlavně po posledním dvojzápase. Vzali za to, což je správně. Věřím, že takhle budeme pokračovat.

První sraz pod vaším vedením tedy hodnotíte kladně?

Ano. Získali jsme tři body v prvním zápase a cítím, že tým má energii. Že chce. Vidí to i fanoušci. Jsme na začátku a věřím, že se budeme zlepšovat. Pokud budeme hrát takhle, bude to dobré.