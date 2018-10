Náš tým má sílu, řekl Barák. Mrzela ho ztráta před inkasovaným gólem

Navzdory porážce se však za předvedený výkon nemusíte stydět, ne?

Můžeme dát hlavy nahoru. Myslím, že jsme neodevzdali špatný výkon. Výhra se Slovenskem nás hodně nabudila, vlila nám pozitivní krev do žil, což proti Ukrajině bylo vidět, máme se od čeho odpíchnout.

Co v Charkově chybělo k lepšímu výsledku?

Možná větší klid, ve druhé půli jsme měli slibné šance. Měli jsme vstřelit branku, ale bohužel se nám to nepovedlo. Ze zápasu si musíme vzít to pozitivní.

Hrálo se ve vysokém tempu, jak moc fyzicky náročné utkání to bylo?

Nahoru dolů, ve druhé půli hodně brejků z obou stran... Tlačili jsme se dopředu a oni chodili po zisku balonu hned nahoru. To bylo vyčerpávající, vydali jsme se všichni. Myslím, že i Ukrajince zápas hodně bolel.

I vy jste se při brejcích často ve sprintu vracel...

Taková je moje role na té pozici, kterou jsem hrál; box to box. Kolikrát pomohli i jiní kluci, ale byla to moje povinnost plnit černou práci a pomáhat týmu.

Co vám ukázal dvojzápas na Slovensku a Ukrajině?

Že můžeme hrát s každým. Musíme plnit jednoduché věci a být sebevědomí na míči. Dokázali jsme Ukrajinu kolikrát zatlačit i na delší časové úseky na jejich polovinu. Náš tým má sílu a věřím, že máme na čem stavět a že půjdeme nahoru.

Změna je viditelná opravdu rychle. Jak je to možné?

Nechci to nějak hodnotit, je to trochu nefér i vůči předchozímu realizačnímu týmu. Když se vymění trenér, tak i na klubové úrovni je to nějaký nový impulz. A nám to pomohlo. Odehráli jsme dva dobré zápasy, ale teď na to musíme hlavně navázat z dlouhodobého hlediska, musíme podávat zlepšující se výkony.