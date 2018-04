Kloppa mrzí římské góly v závěru. Hráli jsme perfektně jen 80 minut, řekl

Liverpool - AS Řím 5:2 Úvodní duel semifinále Ligy mistrů

Salah, Salah, Mané, Firmino, Firmino.

Přesně tak jdou za sebou jména ofenzivních hvězd Liverpoolu v populárním popěvku fanoušků, v úterý večer takhle na stadionu Anfield stříleli góly dlouho bezbrannému Římu. V 70. minutě vedli domácí 5:0!

„Byl to perfektní výkon, ale jen 80 minut,“ litoval trenér Klopp nezvládnutého závěru. Poté, co Lovren podskočil dlouhý pas a daroval Edinu Džekovi snížení, odpískal sudí Felix Brych pokutový kop pro hosty. Diego Perotti po ruce domácího Jamese Milnera vykouzlil Římanům naději.

„Penalta to nebyla,“ má jasno Klopp. „Ale tak to prostě je a zápas skončil 5:2,“ prohlásil německý kouč, jenž pochopitelně neopomněl chválu na adresu zářícího Mohameda Salaha. Pro jeho tým jde stále o luxusní výsledek, Liverpool teprvé podruhé v historii dokázal v semifinále Ligy mistrů nastřílet pět branek. To samé se povedlo jen Ajaxu v roce 1995.

„Samozřejmě bychom raději do Říma jeli s výsledkem 5:0 nebo 5:1, ale pořád je to fantastický výsledek,“ myslí si Klopp, kterého zaskočila strategie Říma.

AS hrálo v rozestavení 3-4-2-1 a s defenzivní linií hodně vysoko, čehož Liverpool s chutí využíval. „Mysleli jsme, že na nás vyrukují s jinou taktikou,“ přiznal trenér domácích.

„Ale tak vysoký výsledek nezapříčinil jejich systém, hráli jsme zkrátka dobře. Náběhy za obranu se těžko brání, navíc proti tak rychlým fotbalistům, jimiž disponujeme.“

Zda si příště římská defenziva poradí s fenomenálním triem Salah, Firmino, Mané lépe, ukáže semifinálová odveta. Ta se v italském hlavním městě hraje ve středu 2. května.