Liverpool - AS Řím 5:2, exceloval Salah, po jeho střídání hosté snížili

Za vytrvalého deště Liverpool ukázal, jak je doma neskutečně silný, nepřemožitelný. Ale také v samém závěru i zranitelný.

Online utkání jsme sledovali minutu po minutě

Ve čtvrtfinále dal na Anfieldu Road tři góly Manchesteru City a válcoval i AS Řím, který v minulém kole vyřadil Barcelonu. Wijnaldum mohl zvýšit na 6:0, ale šanci neproměnil. Domácímu trenérovi Kloppovi se nepovedla strategie, když čtvrt hodiny před koncem vystřídal Salaha, nejnebezpečnějšího hráče. A hosté ožili.

Ani v úvodních minutách nevypadali špatně. Byli odvážní, hráli dopředu a Kolarov i s přispěním nešikovného zákroku Kariuse trefil břevno.

Ke změně hry došlo po dvaceti minutách. Domácí museli střídat zraněného Oxlade-Chamberlaina a následovala ofenzivní smršť.

Hostující obránci nedokázali bránit rychlé a šikovné útočníky Maného, Firmina a především Salaha, který loni přestoupil do Anglie právě z AS Řím. Byla to hra na jedno bránu, mistři proti účedníkům.

Mané tři dobré příležitosti ještě zahodil, pak však udeřil Salah. Džeko ztratil míč ve středu pole, domácí dostali míč na Salaha. Ten si odskočil od obránců, kteří mu pak na hranici pokutového území nechali spoustu prostoru. Připravil si míč na levačku a nádherně vystřelil do horního růžku brány.

Egyptský útočník se z respektu k bývalému působišti neradoval, na omluvu zvedl ruce a gestem jako by říkal. „Nezlobte se.“

V závěru poločasu sklepl míč na Firmina, zasprintoval mezi stopery, dostal přihrávku, všem utekl a přehodil Alissona Beckera.

Do druhého poločasu naskočil český útočník Patrik Schick, ale než se dotkl míče, jeho tým dostal další góly. Salah tentokrát přihrával.

Udivila neschopnost AS Řím bránit rychlé výpady domácích. V 56. minutě Salah utekl po pravém křídle, počkal si na Maného a předložil mu na malé vápno. O chvíli později připravil snadnou trefu do prázdné brány pro Firmina. Ten se v 69. minutě trefil hlavou po centru z rohu.

Pět gólů v semifinále Ligy mistrů, to je nevídané. A domácí chtěli přidat další, ale přece jen ubrali. A AS Řím z beznadějného stavu vykouzlil výsledek, který mu přece jen dává jistou naději. I ve čtvrtfinále na Barceloně prohrál o tři branky (1:4).

Nejdřív přišly chvíle Schicka. Nejdřív málem zaskočil domácího brankáře, když zblokoval odkop Lovrena. Poté si krásně naběhl na centr Perottiho, přeskočil obránce, ale Karius mu parádním zákrokem radost nedovolil.

Překonal ho až Džeko po chybě Lovrena. Druhou branku dal Perotti z penalty, kterou sudí Brych odpískal poté, co po střele Nainggolana viděl ruku bránícího Milnera.