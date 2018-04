Dejte mu Zlatý míč. Fotbalový svět se nechal unést výkonem Salaha

Liverpool - AS Řím 5:2 Úvodní duel semifinále Ligy mistrů

V neděli večer Mohamed Salah převzal cenu za nejlepšího hráče Premier League pro letošní ročník.

V úterý předvedl fenomenální výkon v Lize mistrů, v semifinále proti AS Řím dal dva nádherné góly, další dva nezištně připravil spoluhráčům. Liverpool díky němu vyhrál 5:2 a nakročil do finále.

„Je to světová třída,“ říkal trenér Jürgen Klopp o Salahovi „Jeho první branka byla geniální střela. Ale už jsme viděl, že pár podobných dal. Druhá, to byla skvělá akce.“

Salah a jeho góly v Liverpoolu Premier League

33 utkání - 31 gólů, 10 asistencí Liga mistrů

11 utkání - 10 gólů, 5 asistencí Kvalifikace o Ligu mistrů

2 zápasy - 1 gól FA Cup

1 zápas - 1 gól



Salah se proti svým bývalým spoluhráčům předvedl parádně. Byl nezastavitelný, nebylo možné mu vzít míč, protivníci mu nestačili rychlostně. A jeho dvě přihrávky na gól Manému a Firminovi? To byla kopie Lionela Messiho.

„Je to skvělý hráč, je to fantastický hráč. Jsme opravu šťastní, že ho máme,“ řekl Klopp. „Ale abyste byli nejlepší na světě, musíte takové výkony předvádět delší dobu.“

Pokud však egyptský útočník bude pokračovat, Messi a Cristiano Ronaldo mají opravdu vážného konkurenta v anketě o nejlepšího fotbalistu světa.

Když Salah pokaždé pokořil Alissona Beckera, neslavil. Z respektu k bývalým parťákům a klubu, který mu dal šanci. Byl to od něj krásné gesto, byť nebyl první.

Teď pár čísel. Salah loni v létě přestoupil do Liverpoolu z AS Řím za „pouhých“ 34 milionů liber, stál přibližně tolik jako Patrik Schick, jenž šel do Říma ze Sampdorie.

V letošním ročníku odehrál za Liverpool 47 soutěžních zápasů a v nich dal 43 gólů, na dalších třinácti se podílel finální přihrávkou.

Cristiano Ronaldo z Realu má o osm utkání méně a o gól méně než Salah. Messi z Barcelony naopak o tři zápasy víc, ale jen 40 gólů. A Neymar, považovaný za světovou „trojku“, dal v třiceti utkáních za Paris St. Germain 28 gólů.

„Myslím si, že momentálně je Salah hráč s nejlepší formou na světě,“ řekl Steven Gerrard, liverpoolská legenda.