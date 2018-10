Srážka s realitou. Řím je někde jinde, shodli se fotbalisté Plzně

Ten rozdíl byl propastný.

Dovolte na úvod výběr ze statistik: 13 římských střel na bránu ku jedné plzeňské, 11:1 na rohy, domácí drželi míč 62 procent času a vyměnili si 670 přihrávek, což je přibližně o tři sta padesát víc, než zvládla Viktoria.

A ta přesnost! Jedenadevadesát procent pasů se dostalo od jedné římské kopačky k jiné.

Spoustu z nich napočítali hráčům italského mužstva ve druhém poločase, kdy Plzeň vlastně jen honila balon.

„Jak to bylo 0:4 a AS drželo míč, bylo to pro nás strašně složité. Jejich individuální schopnosti se ještě znásobí,“ pravil záložník Tomáš Hořava, který střídal po třetím zásahu domácích v 64. minutě. „Tenhle gól byl zlomový. Pak už jsme jen běhali bez balonu a docházely nám síly,“ kývl Řezník.

Oba dva čeští fotbalisté, zkušení borci, kteří už v pohárech mají leccos za sebou, se shodli na jednom: „Bohužel je to realita. AS je vyspělé mužstvo a hráči mají velké sebevědomí, věří si. Byli strašně silní na balonu.“

Čím to, že tuzemský mistr na velké scéně až tak zaostával? Potopil ho brzký gól Džeka? Je to o kvalitě? Je to v hlavách hráčů?

Odpověď je kombinací zmíněných faktorů.

„Možná zápas ovlivnilo, že jsme brzy inkasovali,“ přemítal Řezník. „Branka ve třetí minutě byla strašně zbytečná. AS se poprvé dostalo k vápnu a my jsme jim ji nabídli,“ mrzelo Hořavu. „Druhý gól vlastně taky, centr a Džeko si to dá sám na prsa, nikým neatakovaný...“

„Plus jsme hodně kazili na míči. A spoustu přihrávek jsme dávali spíš dozadu, na jistotu, než abychom byli odvážnější,“ podotkl Hořava. „Je to pro nás velké ponaučení. Musíme dostat do hlav, abychom Ligu mistrů hráli jako českou ligu.“

Třicetiletý středopolař pamatuje stejný výprask, který Plzeň před pěti lety schytala na stadionu Bayernu Mnichov. Řezník taktéž, navíc byl u domácí porážky 0:4 s Barcelonou z listopadu 2011.

A příště čeká Plzeň snad ještě těžší kalibr. Real Madrid, šampion, který Ligu mistrů ovládl třikrát v řadě. Byť se trápí a překvapivě prohrál v Moskvě...

„Je možná ještě o úroveň výš než AS Řím, čeká nás tam těžší práce. Budeme se muset vyvarovat individuálních chyb a předvést sebevědomější výkon, musíme být nebezpečnější, silnější na balonu,“ nabádá Hořava k mnohem lepší práci než proti Římu.

„I když bychom třeba prohráli o několik gólů, tak z toho musíme mít lepší pocit.“